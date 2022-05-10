Джамала выставила на аукцион наряд, в котором открывала "Евровидение 2017". Деньги будут переданы в поддержку ВСУ. Фото

Джамала передаст деньги, вырученные от продажи наряда, в поддержку ВСУ и украинцев, которые пострадали от российской агрессии Фото: ЕРА

По словам певицы, вырученные от продажи наряда деньги будут переданы в поддержку ВСУ и украинцев, которые пострадали во время российской агрессии против Украины.

Джамала отметила, что платье было создано украинским дизайнером Юлией Магдич.

"Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны. Наряд станет ключевым лотом благотворительного аукциона", – сообщила артистка.

Она подчеркнула, что на аукционе будут представлены наряды и других участников "Евровидения".

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