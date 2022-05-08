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08 мая, 2022
 
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Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео

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Go-A заняла на "Евровидении 2021" в Нидерландах пятое место
Go-A заняла на "Евровидении 2021" в Нидерландах пятое место
Фото: ЕРА

Международный песенный конкурс "Евровидение" впервые был проведен в 1956 году в городе Лугано (Швейцария). Украина принимает участие в конкурсе с 2003 года. Издание "ГОРДОН" представляет подборку видеозаписей выступлений украинских артистов, которые представляли Украину на этом конкурсе.

Певец Александр Пономарев стал первым украинским артистом, который отправился на этот конкурс: в 2003 году 48-й международный песенный конкурс "Евровидение" проходил в Латвии. Пономарев исполнил композицию Hasta La Vista.

Он занял 14-е место, а победителем стала представительница Турции Сертаб Эренер.

ВИДЕО
Видео: Олександр Пономарьов / YouTube

По правилам мероприятия, "Евровидение 2004" проходило в Турции – стране, чья представительница победила в предыдущем конкурсе.

Украину представляла певица Руслана с песней Wild Dances, став первой украинской вокалисткой, одержавшей победу на этом конкурсе.

ВИДЕО
Видео: RuslanaTube / YouTube

В 2005 году впервые в истории конкурса "Евровидение" проходило в Украине. Страну представляла группа "Ґринджоли" с песней "Разом нас багато". Коллектив занял 19-е место, а победителем конкурса стала певица из Греции Елена Папаризу.

ВИДЕО
Видео: EvrovideniyaTV / YouTube

На "Евровидении 2006" в Греции Украину представляла певица Тина Кароль с песней Show Me Your Love, заняв седьмое место. Победу на конкурсе одержала группа из Финляндии Lordi.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

В 2007 году на "Евровидение" в Финляндию отправился выступающий в образе Верки Сердючки артист Андрей Данилко с песней Dancing Lasha Tumbai. Он занял второе место, уступив первенство певице из Сербии Марии Шерифович.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

В 2008 году Украину на "Евровидении" в Сербии представляла замалчивающая нападение РФ на Украину украинская певица Ани Лорак с композицией Shady Lady. Она заняла второе место, а победителем конкурса стал российский певец Дима Билан.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube[

На "Евровидении 2009" в России Украину представляла строящая до нападения РФ на Украину карьеру в стране-агрессоре украинская певица Loboda c песней Be My Valentine!, заняв 12-е место. Победителем конкурса стал норвежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак.

ВИДЕО
Видео: Eurovision2010HD / YouTube

В 2010 году на сцене проходившего в Норвегии "Евровидения" выступала певица Alyosha с композицией Sweet People. Она заняла 10-е место, а победителем конкурса стала певица из Германии Лена Майер-Ландрут.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

На "Евровидении 2011" в Германии от Украины выступала проживающая сейчас в США певица Мика Ньютон с песней Angel. Вместе с ней на сцене выступала мастер песочной анимации Ксения Симонова. По итогам конкурса представительница Украины оказалась на четвертом месте. Победителем конкурса стал азербайджанский дуэт Эльдара Гасымова и Нигяр Джамал, они выступали под псевдонимами Ell и Nikki.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

За победой в Азербайджан на "Евровидение 2012" отправилась украинская артистка Гайтана с песней Be My Guest. Она заняла 15-е место, а победительницей конкурса стала певица Лорин из Швеции.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

На "Евровидении 2013" Украину представляла певица Злата Огневич с песней Gravity. Она заняла третье место, а победу присудили артистке из Дании Эммили де Форест.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

На "Евровидении 2014" от Украины выступала певица Мария Яремчук с песней Tick-Tock. Она заняла шестое место, а победителем конкурса стал представитель Австрии, выступавший как певица Кончита Вурст.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Из-за политической и финансовой ситуации в стране Украина отказалась от участия в "Евровидении 2015", которое проходило в Австрии. Победителем этого конкурса стал шведский певец Монс Зелмерлев.

На "Евровидении 2016" в Швеции Украину представляла певица Джамала с песней "1944". Она заняла первое место и стала второй украинской певицей, победившей на этом конкурсе.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

В 2017 году на "Евровидении" в Киеве Украину представляла группа O.Torvald с песней Time. Коллектив занял 24-е место. Победителем стал португалец Сальвадор Собрал.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

В 2018 году на конкурсе в Португалии Украину представлял певец Melovin c песней Under The Ladder. Он занял 17-е место, а победу одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

В конкурсе "Евровидение 2019", проходившем в Израиле, Украина участия не принимала, так как представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не достигли согласия с победительницей нацотбора, замалчивающей нападение РФ на Украину певицей Maruv (Анной Корсун), которая работала в России, о ее поездке. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

27 февраля 2021 года НОТУ заявила, что не будет отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019". Победу на конкурсе в Израиле тогда одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

В 2020 году организаторы отменили "Евровидение" из-за пандемии коронавируса.

На "Евровидении 2021" в Нидерландах Украину представляла группа Go-A c песней Shum, заняв пятое место. Победителями стали представители Италии – группа Måneskin.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

На "Евровидении 2022" в Турине (Италия) Украину будет представлять группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Таким образом, Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы.

Контекст:

Конкурс "Евровидение 2022" будет проходить на сцене концертно-спортивного комплекса "Палаолимпиок" 10-го, 12-го и 14 мая. Участие в "Евровидении 2021" примут представители 40 стран.

Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале под шестым номером.

Конкурсные песни участников первого полуфинала можно посмотреть здесь.

12 мая состоится второй полуфинал конкурса. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.

14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, которые в разные годы представляли Украину на "Евровидении", можно здесь.

Страна, чей представитель победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Теги: Евровидение, Украина, Израиль, Португалия, Кончита Вурст, Ани Лорак, Джамала, Монс Зелмерлев, Тина Кароль, Злата Огневич, Дима Билан, Loboda, Александр Рыбак, O.Torvald, Александр Пономарев, Гайтана, Сальвадор Собрал, Мика Ньютон, Melovin, Нетта Барзилай, Maruv, Дункан Лоуренс, Руслана
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