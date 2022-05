  Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео

Певец Александр Пономарев стал первым украинским артистом, который отправился на этот конкурс: в 2003 году 48-й международный песенный конкурс "Евровидение" проходил в Латвии. Пономарев исполнил композицию Hasta La Vista.

Он занял 14-е место, а победителем стала представительница Турции Сертаб Эренер.

ВИДЕО

Видео: Олександр Пономарьов / YouTube

По правилам мероприятия, "Евровидение 2004" проходило в Турции – стране, чья представительница победила в предыдущем конкурсе.

Украину представляла певица Руслана с песней Wild Dances, став первой украинской вокалисткой, одержавшей победу на этом конкурсе.

ВИДЕО

Видео: RuslanaTube / YouTube

В 2005 году впервые в истории конкурса "Евровидение" проходило в Украине. Страну представляла группа "Ґринджоли" с песней "Разом нас багато". Коллектив занял 19-е место, а победителем конкурса стала певица из Греции Елена Папаризу.

ВИДЕО

Видео: EvrovideniyaTV / YouTube

На "Евровидении 2006" в Греции Украину представляла певица Тина Кароль с песней Show Me Your Love, заняв седьмое место. Победу на конкурсе одержала группа из Финляндии Lordi.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

В 2007 году на "Евровидение" в Финляндию отправился выступающий в образе Верки Сердючки артист Андрей Данилко с песней Dancing Lasha Tumbai. Он занял второе место, уступив первенство певице из Сербии Марии Шерифович.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

В 2008 году Украину на "Евровидении" в Сербии представляла замалчивающая нападение РФ на Украину украинская певица Ани Лорак с композицией Shady Lady. Она заняла второе место, а победителем конкурса стал российский певец Дима Билан.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube[

На "Евровидении 2009" в России Украину представляла строящая до нападения РФ на Украину карьеру в стране-агрессоре украинская певица Loboda c песней Be My Valentine!, заняв 12-е место. Победителем конкурса стал норвежский певец белорусского происхождения Александр Рыбак.

ВИДЕО

Видео: Eurovision2010HD / YouTube

В 2010 году на сцене проходившего в Норвегии "Евровидения" выступала певица Alyosha с композицией Sweet People. Она заняла 10-е место, а победителем конкурса стала певица из Германии Лена Майер-Ландрут.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

На "Евровидении 2011" в Германии от Украины выступала проживающая сейчас в США певица Мика Ньютон с песней Angel. Вместе с ней на сцене выступала мастер песочной анимации Ксения Симонова. По итогам конкурса представительница Украины оказалась на четвертом месте. Победителем конкурса стал азербайджанский дуэт Эльдара Гасымова и Нигяр Джамал, они выступали под псевдонимами Ell и Nikki.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

За победой в Азербайджан на "Евровидение 2012" отправилась украинская артистка Гайтана с песней Be My Guest. Она заняла 15-е место, а победительницей конкурса стала певица Лорин из Швеции.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

На "Евровидении 2013" Украину представляла певица Злата Огневич с песней Gravity. Она заняла третье место, а победу присудили артистке из Дании Эммили де Форест.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

На "Евровидении 2014" от Украины выступала певица Мария Яремчук с песней Tick-Tock. Она заняла шестое место, а победителем конкурса стал представитель Австрии, выступавший как певица Кончита Вурст.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Из-за политической и финансовой ситуации в стране Украина отказалась от участия в "Евровидении 2015", которое проходило в Австрии. Победителем этого конкурса стал шведский певец Монс Зелмерлев.

На "Евровидении 2016" в Швеции Украину представляла певица Джамала с песней "1944". Она заняла первое место и стала второй украинской певицей, победившей на этом конкурсе.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

В 2017 году на "Евровидении" в Киеве Украину представляла группа O.Torvald с песней Time. Коллектив занял 24-е место. Победителем стал португалец Сальвадор Собрал.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

В 2018 году на конкурсе в Португалии Украину представлял певец Melovin c песней Under The Ladder. Он занял 17-е место, а победу одержала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней Toy.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

В конкурсе "Евровидение 2019", проходившем в Израиле, Украина участия не принимала, так как представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не достигли согласия с победительницей нацотбора, замалчивающей нападение РФ на Украину певицей Maruv (Анной Корсун), которая работала в России, о ее поездке. Maruv в ответ заявила, что искренне любит Украину, но "не готова выступать с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

27 февраля 2021 года НОТУ заявила, что не будет отправлять представителя от Украины на "Евровидение 2019". Победу на конкурсе в Израиле тогда одержал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс.

В 2020 году организаторы отменили "Евровидение" из-за пандемии коронавируса.

На "Евровидении 2021" в Нидерландах Украину представляла группа Go-A c песней Shum, заняв пятое место. Победителями стали представители Италии – группа Måneskin.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

На "Евровидении 2022" в Турине (Италия) Украину будет представлять группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Таким образом, Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы.