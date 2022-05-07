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07 мая, 2022
 
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Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео

 
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Citi Zēni: Будьмо! Слава Україні!
Citi Zēni: Будьмо! Слава Україні!
Фото: citi_zeni / Instagram

Представители Латвии на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" – группа Citi Zēni – поддержали украинскую группу Kalush Orchestra, которая будет представлять Украину, исполнив их конкурсную песню Stefania. Видео опубликовано 4 мая на YouTube-канале коллектива.

Перед тем, как спеть фрагмент композиции, артисты записали короткое обращение на украинском языке. 

"Будьмо! Слава Україні", – сказали участники Citi Zēni. 

ВИДЕО
Видео: Citi Zēni / YouTube
Контекст:

Citi Zēni – не единственные, кто поддерживает Украину. Ранее представитель Израиля, певец Майкл Бен Дэвид, мать которого родилась и жила в Украине, пожелал Kalush Orchestra победы на конкурсе, а стране – победить российских оккупантов

Представительница Литвы на "Евровидении 2022", певица Моника Лю вместе с сопилкарем Kalush Orchestra Тимофеем Музычуком спела гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина". "Мы с вами до конца. Слава Украине", –  сказала тогда певица.

Теги: Евровидение, Израиль, Латвия, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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