  Представители Латвии на "Евровидении 2022" перепели конкурсную песню Kalush Orchestra. Видео

Перед тем, как спеть фрагмент композиции, артисты записали короткое обращение на украинском языке.

"Будьмо! Слава Україні", – сказали участники Citi Zēni.

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Контекст:

Citi Zēni – не единственные, кто поддерживает Украину. Ранее представитель Израиля, певец Майкл Бен Дэвид, мать которого родилась и жила в Украине, пожелал Kalush Orchestra победы на конкурсе, а стране – победить российских оккупантов.

Представительница Литвы на "Евровидении 2022", певица Моника Лю вместе с сопилкарем Kalush Orchestra Тимофеем Музычуком спела гимн сечевых стрельцов "Ой, у лузі червона калина". "Мы с вами до конца. Слава Украине", – сказала тогда певица.