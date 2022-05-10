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11 мая, 2022
 
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"Зал слушал стоя". Kalush Orchestra выступила в первом полуфинале "Евровидения 2022" в Турине. Видео

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"Евровидение 2022" проходит в Турине (Италия)
"Евровидение 2022" проходит в Турине (Италия)
Фото: Kalush офіційна сторінка / Facebook

Украинская группа Kalush Orchestra 10 мая выступила в первом полуфинале международного песенного конкурса "Евровидение 2022", который проходит в Турине (Италия). Видео их выступления опубликовано на странице организаторов конкурса в YouTube.

"Зал слушал стоя", – написали на своей странице участники Kalush Orchestra, разместив фото зала. 

Представители Украины вышли на сцену концертно-спортивного комплекса "Пала-Альпитур" под номером шесть. Они исполнили песню Stefania. 

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube
Контекст:

В первом полуфинале, кроме Укрианы, приняли участие представители еще 16 стран: Албании, Латвии, Литвы Швейцарии, Словении, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Исландии, Греции, Норвегии и Армении. В финал пройдут участники из 10 стран. 

12 мая состоится второй полуфинал конкурса. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии. 

14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически). 

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.

Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Теги: Евровидение, Италия, конкурс, Турин, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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