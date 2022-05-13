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13 мая, 2022
 
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"Миллион? Давайте больше". Притула согласился комментировать финал "Евровидения", призвав зрителей собрать во время стрима деньги для ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Притула: Ваши предложения щедро задонатить заинтересовали меня
Притула: Ваши предложения щедро задонатить заинтересовали меня
Фото: Суспільне мовлення / Facebook

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула согласился прокомментировать финал международного песенного конкурса "Евровидение 2022", который состоится 14 мая в Турине (Италия), при условии, что зрители за время прямого эфира смогут собрать 1 млн грн в поддержку ВСУ. Об этом он сообщил 13 мая в Twitter.

"Твиттеряне просят меня комментировать "Евровидение". Я не собирался отвлекаться от помощи ВСУ. Но ваши предложения щедро задонатить заинтересовали меня. Поэтому [предлагаю] соглашение: я прокомментирую финал "Евровидения", а вы насыплете нам за время стрима 1 млн грн для украинской армии. Согласны?" – написал Притула. 

"Слушать будут даже те, кто никогда не смотрел", – отреагировали фолловеры.

"В смысле, миллион? Давайте больше", – предложили подписчики. 

Контекст:

Участие в финале "Евровидения" примут представители из 25 стран – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

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Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.

Официально комментировать финал конкурса во время трансляции будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который является лицом Общественного – единственного организатора нацотбора в этом году. Во время полуфиналов он работал в бомбоубежище. 

Притула комментировал полуфиналы и финалы конкурса, когда нацотбор проводился Общественным вместе с телеканалом СТБ.

Теги: Евровидение, трансляция, ВСУ, Сергей Притула, Тимур Мирошниченко, Евровидение 2022
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