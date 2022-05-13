"Миллион? Давайте больше". Притула согласился комментировать финал "Евровидения", призвав зрителей собрать во время стрима деньги для ВСУ

"Твиттеряне просят меня комментировать "Евровидение". Я не собирался отвлекаться от помощи ВСУ. Но ваши предложения щедро задонатить заинтересовали меня. Поэтому [предлагаю] соглашение: я прокомментирую финал "Евровидения", а вы насыплете нам за время стрима 1 млн грн для украинской армии. Согласны?" – написал Притула.
"Слушать будут даже те, кто никогда не смотрел", – отреагировали фолловеры.
"В смысле, миллион? Давайте больше", – предложили подписчики.
Твіттеряни просять мене коментувати @Eurovision. Я не збирався відволікатися від справ допомоги ЗСУ. Але ваші пропозиції щедро задонатити мене зацікавили.— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 13, 2022
Тому угода: я прокоментую фінал #Євробачення, а ви насипете нам за час стріму мільйон гривень для української армії. Згода?
Участие в финале "Евровидения" примут представители из 25 стран – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит под 12-м номером.
Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".
Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.
Официально комментировать финал конкурса во время трансляции будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко, который является лицом Общественного – единственного организатора нацотбора в этом году. Во время полуфиналов он работал в бомбоубежище.
Притула комментировал полуфиналы и финалы конкурса, когда нацотбор проводился Общественным вместе с телеканалом СТБ.