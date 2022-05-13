"Миллион? Давайте больше". Притула согласился комментировать финал "Евровидения", призвав зрителей собрать во время стрима деньги для ВСУ

"Твиттеряне просят меня комментировать "Евровидение". Я не собирался отвлекаться от помощи ВСУ. Но ваши предложения щедро задонатить заинтересовали меня. Поэтому [предлагаю] соглашение: я прокомментирую финал "Евровидения", а вы насыплете нам за время стрима 1 млн грн для украинской армии. Согласны?" – написал Притула.

"Слушать будут даже те, кто никогда не смотрел", – отреагировали фолловеры.

"В смысле, миллион? Давайте больше", – предложили подписчики.

Твіттеряни просять мене коментувати @Eurovision. Я не збирався відволікатися від справ допомоги ЗСУ. Але ваші пропозиції щедро задонатити мене зацікавили.



Тому угода: я прокоментую фінал #Євробачення, а ви насипете нам за час стріму мільйон гривень для української армії. Згода? — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 13, 2022