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06 мая, 2022
 
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"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой

Притула: Получите ответку, твари
Притула: Получите ответку, твари
Фото: Сергій Притула / Facebook

Украинский ведущий и волонтер Сергей Притула 6 мая в Facebook сообщил, что картина украинской художницы Марии Примаченко "Цветы выросли возле четвертого блока" была продана на аукционе за $500 тыс.

"Прецедентный рекорд украинского искусства. Мы уже говорили об определенном символизме события  русские уничтожили музей Примаченко в Иванкове. А теперь получайте ответку, твари!" – прокомментировал результаты аукциона Притула.

Он сообщил, что за вырученные от продажи картины на аукционе деньги волонтеры смогли купить 125 автомобилей Volkswagen T5 для передовой.

"Авто будут перевозить личный состав, грузы, которые будут использоваться для эвакуации, для работы подразделений аэроразведки. Все для того, чтобы жечь русню и спасать наших", – подытожил Притула.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/550670049750933

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мария Примаченко написала картину "Цветы выросли возле четвертого блока" в 1990 году.

20 апреля Притула сообщил, что картину его волонтерскому штабу передал водитель штаба Игорь Паламарчук, Супруга Паламарчука, директор частного музея "Духовные сокровища" Дарья Добриян подчеркнула, что никогда бы не стала продавать эту картину на аукционе, если бы не война.

Теги: автомобили, ВСУ, картина, война России против Украины, Volkswagen, Сергей Притула, продажа, художница
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