"Жечь русню и спасать наших". Притула заявил, что за деньги от продажи картины Примаченко волонтеры смогли купить 125 авто для передовой

"Прецедентный рекорд украинского искусства. Мы уже говорили об определенном символизме события – русские уничтожили музей Примаченко в Иванкове. А теперь получайте ответку, твари!" – прокомментировал результаты аукциона Притула.

Он сообщил, что за вырученные от продажи картины на аукционе деньги волонтеры смогли купить 125 автомобилей Volkswagen T5 для передовой.

"Авто будут перевозить личный состав, грузы, которые будут использоваться для эвакуации, для работы подразделений аэроразведки. Все для того, чтобы жечь русню и спасать наших", – подытожил Притула.

Война России против Украины. Главное (обновляется)