  "Искусство тоже за Украину". Притула выставил на аукцион картину Примаченко в поддержку ВСУ. Фото

Притула: Для меня эта картина бесценна, потому что это – Примаченко, это – часть культурного наследия Фото предоставлено пресс-службой Нового канала

Притула рассказал, что эту картину его волонтерскому штабу передал водитель штаба Игорь Паламарчук, который занимается доставкой помощи украинским военным. Супруга Паламарчука, директор частного музея "Духовные сокровища" Дарья Добриян подчеркнула, что никогда бы не стала продавать картину, если бы не война.

Фото предоставлено пресс-службой Нового канала

"Для меня эта картина бесценна, потому что это – Примаченко, это – часть культурного наследия. Как Украины, в частности, так и мировой культуры в целом. Это картина Примаченко, музей которой был разбомблен орками. И я лично двумя руками за то, чтобы творчество Примаченко пошло на то, чтобы мы бомбили орков. Искусство тоже за Украину. Искусство тоже говорит: "Слава ВСУ", – сказал Притула.

По словам волонтера, помощь в проведении аукциона окажут известные украинские галеристы. Обращаясь к человеку, который станет обладатель этой картины, Притула попросил его сделать все, чтобы работа художницы осталась в Украине.

Он подчеркнул, что семья Примаченко отказалась от всех видов роялти в пользу украинской армии.

О начале аукциона Притула сообщит дополнительно.

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Видео: Сергій Притула / YouTube

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