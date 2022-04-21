Бульвар Шоубиз
 
21 апреля, 2022
 
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В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина

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В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина / Бульвар Шоубиз

Фото: See new Tweets Conversation Stand with Ukraine LA (Los Angeles, CA) / Twitter

В Лос-Анджелесе (США) на стене одного из сооружений, расположенных на Мелроуз авеню, появился мурал в поддержку Украины с изображением американского актера Уилла Смита, который бьет президента РФ Владимира Путина. Соответствующие снимки 19 апреля размещены на странице Stand with Ukraine LA (Los Angeles, CA) в Telegram.

"Не смей произносить слово "Украина" своим говняным ртом", – написано на стене.

Похожую фразу, но в защиту своей супруги Смит произнес в конце марта на церемонии вручения премии "Оскар" перед тем, как ударить ведущего мероприятия, оскорбившего его жену. 

"Это мурал в самом сердце Лос-Анджелеса. Поддержи Украину", – говорится в подписи к фото. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

28 марта ведущий Крис Рок со сцены уточнил у жены Смита, актрисы и певицы Джады Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн". После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес комику удар. Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.

1 апреля стало известно, что Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук. 8 апреля появилось сообщение, что Смиту запретили посещать все мероприятия Академии до 2022 года. 

Теги: Владимир Путин, США, Лос-Анджелес, война России против Украины, Уилл Смит
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