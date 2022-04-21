В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина

"Не смей произносить слово "Украина" своим говняным ртом", – написано на стене.

Похожую фразу, но в защиту своей супруги Смит произнес в конце марта на церемонии вручения премии "Оскар" перед тем, как ударить ведущего мероприятия, оскорбившего его жену.

"Это мурал в самом сердце Лос-Анджелеса. Поддержи Украину", – говорится в подписи к фото.

This mural in the heart of Los Angeles

Everyone welcome to see!

Support Ukraine: scan QR code - save a life!

* 7753 Melrose Ave, Los Angeles, CA 90046#StandWithUkraine #LA #StandWithUkraineLA #SupportUkraine #StopWarInUkraine pic.twitter.com/vlQpP69bln — Stand with Ukraine LA (Los Angeles, CA) (@standwithukr_la) April 19, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)