В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина

"Не смей произносить слово "Украина" своим говняным ртом", – написано на стене.
Похожую фразу, но в защиту своей супруги Смит произнес в конце марта на церемонии вручения премии "Оскар" перед тем, как ударить ведущего мероприятия, оскорбившего его жену.
"Это мурал в самом сердце Лос-Анджелеса. Поддержи Украину", – говорится в подписи к фото.
This mural in the heart of Los Angeles— Stand with Ukraine LA (Los Angeles, CA) (@standwithukr_la) April 19, 2022
Everyone welcome to see!
Support Ukraine: scan QR code - save a life!
* 7753 Melrose Ave, Los Angeles, CA 90046#StandWithUkraine #LA #StandWithUkraineLA #SupportUkraine #StopWarInUkraine pic.twitter.com/vlQpP69bln
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта ведущий Крис Рок со сцены уточнил у жены Смита, актрисы и певицы Джады Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн". После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес комику удар. Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.
1 апреля стало известно, что Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук. 8 апреля появилось сообщение, что Смиту запретили посещать все мероприятия Академии до 2022 года.