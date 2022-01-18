53-летний Уилл Смит станцевал с 85-летней матерью. Видео

"85 сегодня! С днем рождения, мама. Давай продолжим танцевать до 100", – написал актер.

Контекст:

Уилл Смит родился в 1968 году в США. Его мать работала учительницей, а отец – инженером. Родители Смита расстались, когда ему исполнилось 13 лет, но развод оформили только в 2000 году. Отец актера умер в 2016 году.

Смит дважды номинировался на получение премии "Оскар", пять раз – на получение "Золотого глобуса". Он обладатель премии "Грэмми" как хип-хоп-исполнитель.

Актер снялся более чем в 30 фильмах, среди них "Принц из Беверли-Хиллз", "Люди в черном", "Плохие парни", "Правила съема: Метод Хитча", "Семь жизней", "Аладдин".