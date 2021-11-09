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09 ноября, 2021
 
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"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой

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Уилл и Джада Смит женаты почти 25 лет
Уилл и Джада Смит женаты почти 25 лет
Фото: ЕРА

Американской актер и певец Уилл Смит 5 ноября, в преддверии выхода своих мемуаров "Уилл", дал интервью телеведущей Опре Уинфри. В беседе он в том числе рассказал подробности интимной жизни со своей женой – актрисой Джадой Смит, сообщило 8 ноября американское издание Eonline.

"Мы пили каждый день и занимались сексом по несколько раз в день четыре месяца подряд. И тут я начал задаваться вопросом: а может, это было соревнование? В любом случае, я осознавал, что у меня было только два выхода. Первый – я собирался удовлетворить эту женщину сексуально, и второй – я собирался умереть", – цитирует Смита издание.

В статье говорится, что 53-летний актер считает основой крепких отношений и долгого брака "бесконечно долгие, блаженные и продуктивные" разговоры с женой.

"Я и Джада до сих пор, если мы начинаем говорить, делаем это не менее четырех часов. Четыре часа мы обмениваемся предложениями. Вот почему мы смогли все выдержать и вот почему мы все еще вместе, не выжимая друг из друга все соки. Это похоже на способность решать проблемы. Я никогда не встречал такого человека, как Джада", – признался Смит.

Контекст:

Уилл и Джада Смит познакомились на съемках ситкома "Принц из Беверли-Хиллз" в 1994 году, спустя три года пара поженилась. У них двое детей: сын Джейден Смит (23 года) и дочь Уиллоу Смит (20 лет).

Смит дважды номинировался на получение премии "Оскар", пять раз – на получение "Золотого глобуса". Он обладатель премии "Грэмми" как хип-хоп-исполнитель. Среди самых известных его киноработ фильмы "Люди в черном", "Плохие парни", "Правила съема: Метод Хитча", "Семь жизней", "Аладдин".

Теги: Опра Уинфри, мемуары, актер, Уилл Смит, семья, Джада Пинкетт Смит, муж, жена
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