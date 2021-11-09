"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой

"Мы пили каждый день и занимались сексом по несколько раз в день четыре месяца подряд. И тут я начал задаваться вопросом: а может, это было соревнование? В любом случае, я осознавал, что у меня было только два выхода. Первый – я собирался удовлетворить эту женщину сексуально, и второй – я собирался умереть", – цитирует Смита издание.

В статье говорится, что 53-летний актер считает основой крепких отношений и долгого брака "бесконечно долгие, блаженные и продуктивные" разговоры с женой.

"Я и Джада до сих пор, если мы начинаем говорить, делаем это не менее четырех часов. Четыре часа мы обмениваемся предложениями. Вот почему мы смогли все выдержать и вот почему мы все еще вместе, не выжимая друг из друга все соки. Это похоже на способность решать проблемы. Я никогда не встречал такого человека, как Джада", – признался Смит.

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