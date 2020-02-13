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13 февраля, 2020
 
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Disney снимет продолжение полнометражного фильма "Аладдин"

Вторая часть "Аладдина" не будет основываться на мультфильме "Аладдин 2: Возвращение Джафара", а станет воплощением оригинального замысла.

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В ленте предположительно вернется Уилл Смит
В ленте предположительно вернется Уилл Смит
Скриншот: ivi.ru

Американская кинокомпания Disney планирует снять продолжение полнометражного фильма Гая Ричи "Аладдин". Об этом сообщает Variety.

Производство находится на ранней стадии. Над сюжетом работали полгода и пришли к общему знаменателю. Сценарий напишут Джош Гэнтис и Андреа Берлофф, 

Лента не будет основываться на мультфильме "Аладдин 2: Возвращение Джафара", а станет воплощением нового, оригинального замысла.

Имя режиссера пока не называют. Предположительно, роли снова исполнят актеры Уилл Смит, Наоми Скотт и Мена Массуд. Дата выхода картины также пока неизвестна.

Режиссером первой части фильма "Аладдин" был британский режиссер Гай Ричи. Релиз состоялся в мае 2019 года.

Теги: фильм, актер, Уилл Смит, Disney, Наоми Скотт, Мена Массуд
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