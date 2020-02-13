Disney снимет продолжение полнометражного фильма "Аладдин"

Вторая часть "Аладдина" не будет основываться на мультфильме "Аладдин 2: Возвращение Джафара", а станет воплощением оригинального замысла.

Американская кинокомпания Disney планирует снять продолжение полнометражного фильма Гая Ричи "Аладдин". Об этом сообщает Variety.

Производство находится на ранней стадии. Над сюжетом работали полгода и пришли к общему знаменателю. Сценарий напишут Джош Гэнтис и Андреа Берлофф,

Лента не будет основываться на мультфильме "Аладдин 2: Возвращение Джафара", а станет воплощением нового, оригинального замысла.

Имя режиссера пока не называют. Предположительно, роли снова исполнят актеры Уилл Смит, Наоми Скотт и Мена Массуд. Дата выхода картины также пока неизвестна.

Режиссером первой части фильма "Аладдин" был британский режиссер Гай Ричи. Релиз состоялся в мае 2019 года.