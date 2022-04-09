Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года

Заседание совета управляющих должно было состояться 18 апреля, но после того, как Смит объявил, что покидает академию, его провели досрочно.
Смит пока что не комментировал решение киноакадемии.
28 марта во время церемонии вручения "Оскар" американский комик Крис Рок со сцены уточнил у жены Смита, актрисы и певицы Джады Пинкетт, не связана ли ее новая прическа с подготовкой к съемкам в фильме "Солдат Джейн". После этих слов Смит поднялся на сцену и нанес удар комику. Сама Пинкетт не скрывает, что из-за болезни теряет волосы, и рассказывает об этом в своих социальных сетях.
Спустя некоторое время после этого конфликта Смит вышел на сцену, чтобы получить "Оскар" за главную роль в фильме "Король Ричард". Это первая статуэтка Американской академии кинематографических искусств и науки в биографии актера.
В тот же день Смит публично извинился за свое поведение, опубликовав в Instagram соответствующее заявление.
1 апреля стало известно, что Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук.
Американский режиссер Майкл Бэй, который снял Смита в двух частях фильма "Плохие парни", на просьбу прокомментировать скандал с участием актера на церемонии вручения "Оскар" отказался это делать, напомнив, что в это же время "в Украине убивают детей".