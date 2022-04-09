Американская киноакадемия запретила 53-летнему Смиту посещать церемонию вручения "Оскар" до 2032 года

Смит во время церемонии вручения "Оскар" ударил ведущего после того, как тот неудачно пошутил о прическе его жены Фото: ЕРА

Заседание совета управляющих должно было состояться 18 апреля, но после того, как Смит объявил, что покидает академию, его провели досрочно.

Смит пока что не комментировал решение киноакадемии.