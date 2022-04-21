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В Лиссабоне прошла акция в поддержку Мариуполя. Фоторепортаж

Сегодня 15.43
20 апреля в столице Португалии прошла акция #SaveMariupol, ее цель – привлечь внимание к зверствам российской оккупационной армии в заблокированном Мариуполе Донецкой области. Фотографии опубликовало агентство EPA. Акцию организовала Ассоциация украинцев Португалии, которые хотят обратить внимание мирового сообщества на геноцид украинского народа. Участники мероприятия пришли с флагами Украины и плакатами со словами "Спасите Мариуполь", "Эвакуируйте людей". На площади, где проходило мероприятие, организаторы выложили игрушки, детскую одежду и лампадки в память о погибших.
 

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