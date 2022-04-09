  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео

Сторож музея спас картины Примаченко, вынося их из горящего здания под обстрелами Скриншот: Ukrainian Witness / YouTube

В сюжете отмечается, что картины художницы спас сторож музея, который проживал рядом.

"Снаряд ударил, начало гореть. Мы решили, что нужно спасать. Выбили стекло и стали выносить. Под обстрелами, под всем этим. Стреляли, а мы выносили, а что делать?" – рассказал он. Имя и фамилия сторожа в репортаже не уточняется.

Спасенные полотна сейчас находятся в безопасном месте. Жители Иванкова в комментарии журналистам заявили, что российские оккупанты, уничтожившие музей, "понесут наказание перед всем миром".

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Видео: Ukrainian Witness / YouTube

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