  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео

В сюжете отмечается, что картины художницы спас сторож музея, который проживал рядом.
"Снаряд ударил, начало гореть. Мы решили, что нужно спасать. Выбили стекло и стали выносить. Под обстрелами, под всем этим. Стреляли, а мы выносили, а что делать?" – рассказал он. Имя и фамилия сторожа в репортаже не уточняется.
Спасенные полотна сейчас находятся в безопасном месте. Жители Иванкова в комментарии журналистам заявили, что российские оккупанты, уничтожившие музей, "понесут наказание перед всем миром".
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Иванковский историко-краеведческого музей сгорел 28 февраля после обстрелов оккупантами. В музее хранилось более 20 работ Примаченко.
Мария Примаченко (1908–1997) работала в жанре "наивного искусства". Она лауреат Национальной премии Украины имени Шевченко. Похоронена в селе Болотня Вышгородского района Киевской области.
Примаченко написала более 800 картин, 650 работ хранятся в Национальном музее украинского народного декоративного искусства (Киев). По решению ЮНЕСКО 2009 год был признан годом Марии Примаченко.