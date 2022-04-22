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22 апреля, 2022
 
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Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео

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Мелодия песни "Разом до перемоги" была написана восемь лет назад
Мелодия песни "Разом до перемоги" была написана восемь лет назад
Скриншот: ПАРАДІЗ - Творче об'єднання / YouTube

Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с участницами творческого объединения "Парадиз" при поддержке благотворительного фонда Маши Ефросининой "Фонд Маша" презентовали совместную композицию "Разом до перемоги" и открыли сбор средств пострадавшим от войны в Украине. Видео опубликовано 21 апреля на YouTube-канале "Парадіз – Творче об'єднання".

Участие в записи песни приняли Оля Полякова, Надя Дорофеева, Ольга Цибульская, Злата Огневич, Tayanna, Позитив, Melovin, MamaRika, Jerry Heil и другие звезды украинского шоу-бизнеса. 

В релизе отмечается, что композиторы Ростислав Тодореску и Андрей Мельник придумали эту мелодию восемь лет назад, но все это время "она ждала своего времени и правильных слов", которые написал Ян Запольских.

"И слова, и музыка песни олицетворяют то мощное оружие, которого точно нет у тех, кто принес горе на нашу землю. Оно называется "единство". Это то, что чувствует сейчас каждый украинец, большой и маленький", – отметили авторы песни. 

ВИДЕО
Видео: ПАРАДІЗ - Творче об'єднання / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: шоу-бизнес, благотворительность, война России против Украины, Злата Огневич, Надя Дорофеева, Tayanna, Melovin, Ольга Цибульская, Маша Ефросинина, Jerry Heil, MamaRika
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