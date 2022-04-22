  Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео

Мелодия песни "Разом до перемоги" была написана восемь лет назад Скриншот: ПАРАДІЗ - Творче об'єднання / YouTube

Участие в записи песни приняли Оля Полякова, Надя Дорофеева, Ольга Цибульская, Злата Огневич, Tayanna, Позитив, Melovin, MamaRika, Jerry Heil и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

В релизе отмечается, что композиторы Ростислав Тодореску и Андрей Мельник придумали эту мелодию восемь лет назад, но все это время "она ждала своего времени и правильных слов", которые написал Ян Запольских.

"И слова, и музыка песни олицетворяют то мощное оружие, которого точно нет у тех, кто принес горе на нашу землю. Оно называется "единство". Это то, что чувствует сейчас каждый украинец, большой и маленький", – отметили авторы песни.

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Видео: ПАРАДІЗ - Творче об'єднання / YouTube

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