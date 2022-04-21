  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы

Бадоев: Нам необходимо создавать собственные киномифы, чтобы никто и никогда не смог сказать: "У вас нет своей истории" Фото: alanbadoev / Instagram

"Первое – необходимо выстроить культурную стену, которая должна рассказывать, насколько мы другие. Насколько у нас глубока культура. Нам необходимо поднять весь наш культурный фонд и максимально создавать собственные киномифы, визуальные мифы, чтобы никто и никогда не смог сказать: "Вы такие же, как мы", или "А у вас нет своей истории". Нам необходимо создать эту границу, – заявил он. – Второе – это дети. Я хочу вернуть им сказку, я хочу вернуть им мечту о том, что их детство неприкосновено. Для меня важно вернуть веру, такую, как была у меня в детстве, что я погибнуть никогда не могу. А сейчас наши дети видят как это. Я хочу, чтобы они снова поверили в волшебство".

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