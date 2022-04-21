  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы

"Первое – необходимо выстроить культурную стену, которая должна рассказывать, насколько мы другие. Насколько у нас глубока культура. Нам необходимо поднять весь наш культурный фонд и максимально создавать собственные киномифы, визуальные мифы, чтобы никто и никогда не смог сказать: "Вы такие же, как мы", или "А у вас нет своей истории". Нам необходимо создать эту границу, – заявил он. – Второе – это дети. Я хочу вернуть им сказку, я хочу вернуть им мечту о том, что их детство неприкосновено. Для меня важно вернуть веру, такую, как была у меня в детстве, что я погибнуть никогда не могу. А сейчас наши дети видят как это. Я хочу, чтобы они снова поверили в волшебство".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.
Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.
20 апреля в эфире канала "1+1" Бадоев признался, что до нападения РФ на Украину "делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы, но сейчас осознал, "насколько это ужасно, безответственно".