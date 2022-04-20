Бульвар Шоубиз
 
20 апреля, 2022
 
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Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины

Дорн: Весь мир молится за Украину
Дорн: Весь мир молится за Украину
Фото: Ivan Dorn / Instagram

Украинский певец Иван Дорн 20 апреля в Facebook анонсировал концертный тур по Европе в поддержку Украины.

"Весь мир молится за Украину. Я собираюсь устроить благотворительные концерты по всей Европе #playforUkraine, чтобы поддержать наших людей, распространить нашу культуру по всему миру и сделать наш голос громче. Мы сильны, мы победим и вместе построим лучший мир", – написал артист. 

Дорн подчеркнул, что деньги от продажи билетов передаст в гуманитарный фонд Art Saved Life ART saved Life.  

https://www.facebook.com/ivandorncom/posts/544672837023669

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру. 

После начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял". 

В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом"

24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину певец призвал свих российских коллег не участвовать в войне против Украины.

Теги: Иван Дорн, благотворительность, война России против Украины
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