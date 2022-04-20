Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины

"Весь мир молится за Украину. Я собираюсь устроить благотворительные концерты по всей Европе #playforUkraine, чтобы поддержать наших людей, распространить нашу культуру по всему миру и сделать наш голос громче. Мы сильны, мы победим и вместе построим лучший мир", – написал артист.
Дорн подчеркнул, что деньги от продажи билетов передаст в гуманитарный фонд Art Saved Life ART saved Life.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Иван Дорн родился в 1988 году в Челябинске, в 1990 году вместе с семьей переехал в Украину. Известность артисту принесло участие в группе "Пара нормальных". Он выступал в ее составе с 2007-го по 2010 год. Покинув группу, артист начал сольную карьеру.
После начала военной агрессии РФ Дорн продолжил гастроли в России. В 2017 году в интервью российскому журналисту Юрию Дудю сказал, что ему "нравится" считать русских и украинцев братьями, назвал войну между Россией и Украиной "ссорой двух собратьев", а также признался, что надел футболку с тризубцем в 2014 году, "чтобы по поводу костюма никто не вонял".
В декабре 2021 года в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону артист назвал войну между Украиной и Россией "полным п...здецом".
24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину певец призвал свих российских коллег не участвовать в войне против Украины.