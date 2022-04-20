Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины

"Весь мир молится за Украину. Я собираюсь устроить благотворительные концерты по всей Европе #playforUkraine, чтобы поддержать наших людей, распространить нашу культуру по всему миру и сделать наш голос громче. Мы сильны, мы победим и вместе построим лучший мир", – написал артист.

Дорн подчеркнул, что деньги от продажи билетов передаст в гуманитарный фонд Art Saved Life ART saved Life.

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