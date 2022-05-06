Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить

"Было время, когда меня в России любили больше, чем в Украине. Уважали, любили, все-все было! Но так, как они относятся к моему народу, моей культуре, моей истории, моей земле – я простить не могу. Никому. Ни одному из них! Ну, кроме [российской актрисы] Лии Ахеджаковой", – сказала Роговцева.

На вопрос, рискнет ли Россия начать ядерную войну, актриса сравнила страну-агрессор с маньяком.

"Вот маньяк. Он режет ребенка, насилует, а потом спокойно возвращается домой к своим детям, к жене, идет на работу. А в следующий раз снова берет мальчика или девочку и насилует, и режет. Его можно остановить только убив. Так и здесь. Это все как болезнь маньяка", – заявила артистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)