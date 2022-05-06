Бульвар Шоубиз
 
06 мая, 2022
 
Новости

Роговцева назвала единственную актрису в РФ, которую готова простить

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Роговцева: Маньяка можно остановить только убив
Роговцева: Маньяка можно остановить только убив
Фото: Ада Роговцева / Facebook

Украинская актриса Ада Роговцева 3 мая в интервью "Укринформ" заявила, что никому из россиян не простит нападение РФ на Украину, за исключением одной российской актрисы.

"Было время, когда меня в России любили больше, чем в Украине. Уважали, любили, все-все было! Но так, как они относятся к моему народу, моей культуре, моей истории, моей земле – я простить не могу. Никому. Ни одному из них! Ну, кроме [российской актрисы] Лии Ахеджаковой", – сказала Роговцева.

На вопрос, рискнет ли Россия начать ядерную войну, актриса сравнила страну-агрессор с маньяком. 

"Вот маньяк. Он режет ребенка, насилует, а потом спокойно возвращается домой к своим детям, к жене, идет на работу. А в следующий раз снова берет мальчика или девочку и насилует, и режет. Его можно остановить только убив. Так и здесь. Это все как болезнь маньяка", – заявила артистка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Роговцева с 2014 года занимается волонтерством, выступая с благотворительными концертами перед украинскими военнослужащими, а сейчас и перед переселенцами. 

Ахеджакова выступала против нападении РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения на Украину. 

6 марта актриса заявила, что не простит России нападение на Украину"Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.

Теги: Ада Роговцева, Лия Ахеджакова, война России против Украины
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