Бульвар Шоубиз
 
29 апреля, 2022
 
Новости

"Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство

 
|
Зюбина считает Ахеджакову в большей степени украинкой, чем украинца, который был наводчиком для оккупантов
Зюбина считает Ахеджакову в большей степени украинкой, чем украинца, который был наводчиком для оккупантов
Фото: Римма Зюбіна / Facebook

Украинская актриса Римма Зюбина в интервью, которое вышло 28 апреля на канале "Украина", предложила дать украинское гражданство российской актрисе Лии Ахеджаковой, которая осудила войну против Украины.

"Почему бы не дать гражданство Украины Лии Ахеджаковой, которая все эти годы говорит, говорит, и не скрывает, и не боится? Если брать такие примеры, то они больше украинцы, чем наводчик – музыкант камерного оркестра (речь идет о скрипаче Волынской областной филармонии Илье Сметанине, по наводке которого утром 24 февраля российские оккупанты обстреляли военный аэродром в Луцке Об этом писал в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко "ГОРДОН"), – заявила Зюбина. – Его арестовали, но я бы никогда в жизни, проходя мимо на улице, не подумала, что это такой человек. Теперь на сцене будешь стоять и думать: "А кто наводчик? Кто стукач?!"

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ахеджакова родилась в 1938 году в Днепропетровске (Украинская ССР). В 1956-м поступила в Московский институт цветных металлов и золота, но, будучи студенткой второго курса, бросила учебу, а в 1962-м окончила ГИТИС. В 1973 году актриса дебютировала в кино, сыграв роль в фильме "Ищу человека".

Актриса известна своей активной гражданской позицией – в частности, весной 2015 года она заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.

Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го осудила действия силовиков во время протестов в России

Ахеджакова выступала против нападении РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения на Украину. 

6 марта актриса заявила, что не простит России нападение на Украину"Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.

Теги: Украина, гражданство, война России против Украины, Римма Зюбина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Жительница Бучи: Я выбежала через мгновение после выстрела. У мужа из уха кровь толчками выходила, сердце еще билось
Елена ПОСКАННАЯ
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
  Геращенко: Путин хочет забрать Донбасс и Херсонскую область. Это его план к 9 мая. И этот план будет провален
Алеся БАЦМАН
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
  "Россия сейчас повторяет войну, в которой фашизм проиграл. Но она оказалась с другой стороны и этого еще не поняла". Полный текст интервью Каспарова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство
  "Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство
Стивен Кинг: Путину нужно уйти, пока он не убил всех нас
Стивен Кинг: Путину нужно уйти, пока он не убил всех нас
"Антитіла" анонсировали совместный трек с Эдом Шираном. Названа дата премьеры
"Антитіла" анонсировали совместный трек с Эдом Шираном. Названа дата премьеры
  "Россияне делали премии, а наши артисты носились за теми премиями, сея "русский мир". Федишин рассказала, кого из коллег считает предателями
  "Россияне делали премии, а наши артисты носились за теми премиями, сея "русский мир". Федишин рассказала, кого из коллег считает предателями
  "Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине
  "Разве может быть, чтобы девочек насиловали на глазах семьи? К сожалению, да". Амаль Клуни рассказала о преступлениях РФ в Украине
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
Экс-супруг замалчивающей нападение РФ на Украину Ани Лорак показал встречу с их 10-летней дочерью в Турции
Вероятная любовница Путина Кабаева пригрозила деградацией мирового спорта без России
Вероятная любовница Путина Кабаева пригрозила деградацией мирового спорта без России
David Axelrod посвятил песню "Я повернусь" всем, кто защищает Украину. Видео
David Axelrod посвятил песню "Я повернусь" всем, кто защищает Украину. Видео
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий"
Тоня Матвиенко ответила на угрозы Оксаны Билозир из-за исполнения песни "Коханий"
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Дурнев: Если вы упали духом, вспомните, какой путь уже пройден. Сколько орков уничтожили ВСУ, как сплотилась Украина
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
Российский "Первый канал" намерен заменить Галкина в шоу, которое он вел. Названы кандидаты
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Такие счастливые! Приятно смотреть". Макацария сделал предложение своей девушке выйти за него замуж
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
"Не позволяйте врагу превратить нас в биороботов". Бадоев рассказал, как во время войны избавиться от чувства существования и начать жить
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
  60-летний Кондратюк о пенсии: Я не хочу в это верить. Жена говорит: "Тебе надо что-то делать". А я не знаю что
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
"Очень неприятно, что такие, как Симоньян, имеют право открывать свой поганый рот". Панин записал видео в поддержку Галкина и Пугачевой
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
Kalush Orchestra отправились в Турин на "Евровидение 2022". Глава украинской делегации рассказала, кто финансирует их поездку
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 