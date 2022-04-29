  "Все эти годы говорит и не боится". Зюбина предложила дать Ахеджаковой украинское гражданство

"Почему бы не дать гражданство Украины Лии Ахеджаковой, которая все эти годы говорит, говорит, и не скрывает, и не боится? Если брать такие примеры, то они больше украинцы, чем наводчик – музыкант камерного оркестра (речь идет о скрипаче Волынской областной филармонии Илье Сметанине, по наводке которого утром 24 февраля российские оккупанты обстреляли военный аэродром в Луцке Об этом писал в Telegram военный корреспондент Андрей Цаплиенко" – "ГОРДОН"), – заявила Зюбина. – Его арестовали, но я бы никогда в жизни, проходя мимо на улице, не подумала, что это такой человек. Теперь на сцене будешь стоять и думать: "А кто наводчик? Кто стукач?!"

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ахеджакова родилась в 1938 году в Днепропетровске (Украинская ССР). В 1956-м поступила в Московский институт цветных металлов и золота, но, будучи студенткой второго курса, бросила учебу, а в 1962-м окончила ГИТИС. В 1973 году актриса дебютировала в кино, сыграв роль в фильме "Ищу человека".

Актриса известна своей активной гражданской позицией – в частности, весной 2015 года она заявила, что после аннексии Крыма и боевых действий на Донбассе больше нельзя говорить, что украинцы и россияне – братские народы, а летом 2016-го сообщила, что не будет выступать в аннексированном Россией Крыму.

Осенью 2019 года она осудила политику Кремля в отношении крымских татар, в сентябре 2020-го высказывалась в поддержку протестов в Беларуси, а в феврале 2021-го осудила действия силовиков во время протестов в России.

Ахеджакова выступала против нападении РФ на Украину. 30 января 2022 года она подписала письмо "Лишь бы не было войны!", в котором высказалась против нападения на Украину.

6 марта актриса заявила, что не простит России нападение на Украину. "Говорить надо. Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", – заявила она.