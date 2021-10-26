Роговцева, Рыбчинский, Шевченко, Шустер, Гордон и Бацман призвали Зеленского присвоить Тодурову звание Героя Украины

"Борис Тодуров первым в Украине произвел пересадку сердца, создал в Киеве известный ныне во всем мире Институт сердца, спас жизни десяткам тысяч наших сограждан и ежедневно продолжает свою нелегкую подвижническую миссию. Мы считаем, что пора государству по достоинству оценить работу этого выдающегося человека", – сказано в обращении.
Его подписали 14 человек, в том числе три Героя Украины. Среди подписантов:
Это обращение Гордон также зачитал в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" вечером 26 октября.
"Я очень надеюсь, что выдающемуся кардиохирургу с мировым именем, который спас десятки тысяч украинцев, да и не только украинцев, Борису Михайловичу Тодурову будет присвоено высокое звание "Герой Украины". Он его заслужил", – сказал журналист.
Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени А.А. Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).
В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).
Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 14 тыс. операций.
В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.
Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.