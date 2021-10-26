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Роговцева, Рыбчинский, Шевченко, Шустер, Гордон и Бацман призвали Зеленского присвоить Тодурову звание Героя Украины

Тодуров впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека
Тодуров впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека
Фото: heart.kyiv.ua

Известные украинские актеры, журналисты, политики, поэты, музыканты и спортивные функционеры подписали коллективное обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом присвоить кардиохирургу, генеральному директору Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борису Тодурову звание Героя Украины. Текст обращения есть в распоряжении интернет-издания "ГОРДОН".

"Борис Тодуров первым в Украине произвел пересадку сердца, создал в Киеве известный ныне во всем мире Институт сердца, спас жизни десяткам тысяч наших сограждан и ежедневно продолжает свою нелегкую подвижническую миссию. Мы считаем, что пора государству по достоинству оценить работу этого выдающегося человека", – сказано в обращении.

Его подписали 14 человек, в том числе три Героя Украины. Среди подписантов: 

  • актриса, народная артистка СССР и Украины, Герой Украины Ада Роговцева;
  • поэт, народный артист Украины, Герой Украины Юрий Рыбчинский;
  • украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча", бывший главный тренер сборной Украины, Герой Украины Андрей Шевченко;
  • телеведущий Савик Шустер;
  • главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, 
  • основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон; 
  • главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман; 
  • народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук; 
  • певица, народная артистка Украины Ирина Билык; 
  • певица, народная артистка Украины Наталья Могилевская; 
  • певица Оля Полякова; 
  • футболист, тренер, бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк; 
  • бизнесмен, продюсер, управляющий партнер "Савик Шустер Студии" Павел Елизаров;
  • шеф-редактор сайта "Обозреватель" Орест Сохар.

Это обращение Гордон также зачитал в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" вечером 26 октября.

"Я очень надеюсь, что выдающемуся кардиохирургу с мировым именем, который спас десятки тысяч украинцев, да и не только украинцев, Борису Михайловичу Тодурову будет присвоено высокое звание "Герой Украины". Он его заслужил", – сказал журналист.

Контекст:

Тодуров родился в 1965 году в Киеве. Окончил Киевский медицинский институт имени А.А. Богомольца (сейчас – Национальный медицинский университет).

В начале 2000-х работал в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова, с 2008 года возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца).

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел около 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

Тодуров – член-корреспондент Национальной академии медицинских наук Украины, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины.

Теги: Дмитрий Гордон, Юрий Рыбчинский, Андрей Шевченко, Ада Роговцева, хирургия, Борис Тодуров, Леонид Буряк, Герой Украины, Алеся Бацман, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, трансплантация, Александр Швец, Ирина Билык, Наталья Могилевская, Павел Елизаров, Оля Полякова
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