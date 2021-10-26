Роговцева, Рыбчинский, Шевченко, Шустер, Гордон и Бацман призвали Зеленского присвоить Тодурову звание Героя Украины

"Борис Тодуров первым в Украине произвел пересадку сердца, создал в Киеве известный ныне во всем мире Институт сердца, спас жизни десяткам тысяч наших сограждан и ежедневно продолжает свою нелегкую подвижническую миссию. Мы считаем, что пора государству по достоинству оценить работу этого выдающегося человека", – сказано в обращении.

Его подписали 14 человек, в том числе три Героя Украины. Среди подписантов:

актриса, народная артистка СССР и Украины, Герой Украины Ада Роговцева;

поэт, народный артист Украины, Герой Украины Юрий Рыбчинский;

украинский футболист, тренер, обладатель "Золотого мяча", бывший главный тренер сборной Украины, Герой Украины Андрей Шевченко;

телеведущий Савик Шустер;

главный редактор газеты "Факты" Александр Швец,

основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон;

главный редактор интернет-издания "ГОРДОН" Алеся Бацман;

Бацман; народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук;

певица, народная артистка Украины Ирина Билык;

певица, народная артистка Украины Наталья Могилевская;

певица Оля Полякова;

футболист, тренер, бывший главный тренер сборной Украины Леонид Буряк;

бизнесмен, продюсер, управляющий партнер "Савик Шустер Студии" Павел Елизаров;

шеф-редактор сайта "Обозреватель" Орест Сохар.

Это обращение Гордон также зачитал в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Украина 24" вечером 26 октября.

"Я очень надеюсь, что выдающемуся кардиохирургу с мировым именем, который спас десятки тысяч украинцев, да и не только украинцев, Борису Михайловичу Тодурову будет присвоено высокое звание "Герой Украины". Он его заслужил", – сказал журналист.