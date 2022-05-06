Бульвар Шоубиз
 
06 мая, 2022
 
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"Москали – это мерзость". "Четкий паца" из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов

Мартынов: Позвонили из сельсовета: "Ваня, собирайся!" Я заварил кофе, но попить не успел приехала машина, и вот я уже в военкомате
Мартынов: Позвонили из сельсовета: "Ваня, собирайся!" Я заварил кофе, но попить не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Житель Ровно Иван Мартынов, известный как "Четкий паца" и автор фразы "это мерзость", сказанной в ответ на вопрос журналиста об экономической ситуации в 2014 году, служит пехотинцем в ВСУ. Об этом 6 мая сообщается на странице операции Объединенных сил (ООС).

"Сегодня "Четкий паца" уверен: "Москали – это мерзость", и без сожаления уничтожает оккупантов в составе отдельной егерской бригады на Донецком направлении", – говорится в публикации. 

По словам Мартынова, до войны он пять лет по контракту отслужит в ВСУ, затем ушел на дембель, а спустя три месяца после этого РФ напала на Украину.

"Позвонили из сельсовета: "Ваня, собирайся!" Я заварил кофе, но попить не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате", – рассказал Мартынов. 

Он признался, что после победы над российскими оккупантами планирует жениться и отправиться в путешествие, чтобы "посмотреть мир без рашистской мерзости". 

https://www.facebook.com/JFTaskForce/posts/364511025704214

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мартынов был участником Революции достоинства, затем подписал контракт с ВСУ. 


Теги: Революция достоинства, ВСУ, война России против Украины
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