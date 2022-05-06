"Москали – это мерзость". "Четкий паца" из Ровно служит в ВСУ и мечтает увидеть мир без рашистов

Мартынов: Позвонили из сельсовета: "Ваня, собирайся!" Я заварил кофе, но попить не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Сегодня "Четкий паца" уверен: "Москали – это мерзость", и без сожаления уничтожает оккупантов в составе отдельной егерской бригады на Донецком направлении", – говорится в публикации.

По словам Мартынова, до войны он пять лет по контракту отслужит в ВСУ, затем ушел на дембель, а спустя три месяца после этого РФ напала на Украину.

"Позвонили из сельсовета: "Ваня, собирайся!" Я заварил кофе, но попить не успел – приехала машина, и вот я уже в военкомате", – рассказал Мартынов.

Он признался, что после победы над российскими оккупантами планирует жениться и отправиться в путешествие, чтобы "посмотреть мир без рашистской мерзости".

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