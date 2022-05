Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список

Группа The Rasmus, которая представляет Финляндию на конкурсе, прошла в финал Фото: ЕРА

Во втором полуфинале на сцене концертно-спортивного комплекса "Пала Альпитур" выступили представители 18 стран. В финал прошли представители Бельгии (Жереми Макизе), Чехии (We Are Domi), Азербайджана (Надир Рустамли), Польши (Ochman), Финляндии (The Rasmus), Эстонии (Stefan), Австралии (Шелдон Рили), Швеции (Корнелия Якобс), Румынии (WRS) и Сербии (Konstrakta).

Скриншот: Eurovision Song Contest / YouTube

"Евровидение 2022" проходит в итальянском Турине. Конкурсные песни участников второго полуфинала собраны в публикации по ссылке.