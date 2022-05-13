Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список

Во втором полуфинале на сцене концертно-спортивного комплекса "Пала Альпитур" выступили представители 18 стран. В финал прошли представители Бельгии (Жереми Макизе), Чехии (We Are Domi), Азербайджана (Надир Рустамли), Польши (Ochman), Финляндии (The Rasmus), Эстонии (Stefan), Австралии (Шелдон Рили), Швеции (Корнелия Якобс), Румынии (WRS) и Сербии (Konstrakta).

"Евровидение 2022" проходит в итальянском Турине. Конкурсные песни участников второго полуфинала собраны в публикации по ссылке.

Контекст:

Первый полуфинал прошел вечером 10 мая в итальянском Турине. В нем приняли участие 17 стран. Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania вышла на сцену шестой. Украина, а также Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды прошли в финал.