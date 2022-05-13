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13 мая, 2022
 
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Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список

Группа The Rasmus, которая представляет Финляндию на конкурсе, прошла в финал
Группа The Rasmus, которая представляет Финляндию на конкурсе, прошла в финал
Фото: ЕРА

Ведущие конкурса "Евровидение 2022" объявили имена 10 победителей второго полуфинала. Трансляция ведется на YouTube-канале конкурса.

Во втором полуфинале на сцене концертно-спортивного комплекса "Пала Альпитур" выступили представители 18 стран. В финал прошли представители Бельгии (Жереми Макизе), Чехии (We Are Domi), Азербайджана (Надир Рустамли), Польши (Ochman), Финляндии (The Rasmus), Эстонии (Stefan), Австралии (Шелдон Рили), Швеции (Корнелия Якобс), Румынии (WRS) и Сербии (Konstrakta). 

Скриншот: Eurovision Song Contest / YouTube
Скриншот: Eurovision Song Contest / YouTube

"Евровидение 2022" проходит в итальянском Турине. Конкурсные песни участников второго полуфинала собраны в публикации по ссылке

Контекст:

Первый полуфинал прошел вечером 10 мая в итальянском Турине. В нем приняли участие 17 стран. Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania вышла на сцену шестой. Украина, а также Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды прошли в финал

14 мая в финале выступят 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (это Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Kalush Orchestra выступит в первой части гранд-финала.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Евровидение, Польша, Эстония, Австралия, Азербайджан, Финляндия, финал, Евровидение 2022, The Rasmus
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Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
Объявлены победители второго полуфинала "Евровидения 2022". Список
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