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Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

Второй полуфинал конкурса "Евровидение 2022". Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Вечером 12 мая в итальянском Турине проходит второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение 2022".

Трансляция ведется на YouTube-канале конкурса.

Сегодня на сцену концертно-спортивного комплекса "Пала Альпитур" выйдут представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии. 

Контекст:

Первый полуфинал прошел вечером 10 мая в итальянском Турине. В нем приняли участие 17 стран. Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania вышла на сцену шестой. Украина, а также Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды прошли в финал

14 мая в финале выступят 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (это Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Kalush Orchestra выступит в первой части гранд-финала.

Теги: Евровидение, конкурс, трансляция, Евровидение 2022
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