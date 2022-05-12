Второй полуфинал конкурса "Евровидение 2022". Трансляция

Трансляция ведется на YouTube-канале конкурса.

Сегодня на сцену концертно-спортивного комплекса "Пала Альпитур" выйдут представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.

Контекст:

Первый полуфинал прошел вечером 10 мая в итальянском Турине. В нем приняли участие 17 стран. Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania вышла на сцену шестой. Украина, а также Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды прошли в финал.