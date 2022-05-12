"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал

Канал будет вести трансляцию также через приложение "Дія". Комментировать выступление участников в эфире телеканала будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Его рабочее место, как и во время первого полуфинала, находится в бомбоубежище.

В интернете выступления артистов во втором полуфинале будут транслироваться на сайтах "Общественное Культура" и "Общественное Евровидение", а также на YouTube-канале "Евровидение Украина" и на Facebook-странице "Евровидения".

Услышать трансляцию второго полуфинала можно будет в 22.00 на волне "Радіо Промінь".

Кто участвует

Участие во втором полуфинале принимают представители из 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.. Их конкурсные песни можно посмотреть здесь.

Как голосовать

В Украине голосовать за фаворитов второго полуфинала нельзя. Участие в голосование принимают жители тех стран, представители которых 12 мая будут выступать на сцене "Евровидения 2022" в Турине.