"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал

Канал будет вести трансляцию также через приложение "Дія". Комментировать выступление участников в эфире телеканала будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Его рабочее место, как и во время первого полуфинала, находится в бомбоубежище.
В интернете выступления артистов во втором полуфинале будут транслироваться на сайтах "Общественное Культура" и "Общественное Евровидение", а также на YouTube-канале "Евровидение Украина" и на Facebook-странице "Евровидения".
Услышать трансляцию второго полуфинала можно будет в 22.00 на волне "Радіо Промінь".
Кто участвует
Участие во втором полуфинале принимают представители из 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.. Их конкурсные песни можно посмотреть здесь.
Как голосовать
В Украине голосовать за фаворитов второго полуфинала нельзя. Участие в голосование принимают жители тех стран, представители которых 12 мая будут выступать на сцене "Евровидения 2022" в Турине.
По итогам первого полуфинала финалистами конкурса стали представители 10 стран: Украины, Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов.
14 мая в финале выступят выступят 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов,, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).
Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов.
Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.
Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".