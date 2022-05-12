Бульвар Шоубиз
 
12 мая, 2022
 
Новости

"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во втором полуфинале "Евровидения 2022" участие принимают представители из 18 стран
Во втором полуфинале "Евровидения 2022" участие принимают представители из 18 стран
Фото: ЕРА

12 мая в Турине (Италия) состоится второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидения 2022". Трансляция шоу начнется в 22.00 по киевскому времени на канале "UA:Культура", сообщает Общественное.

Канал будет вести трансляцию также через приложение "Дія". Комментировать выступление участников в эфире телеканала будет украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Его рабочее место, как и во время первого полуфинала, находится в бомбоубежище.

В интернете выступления артистов во втором полуфинале будут транслироваться на сайтах "Общественное Культура" и "Общественное Евровидение", а также на YouTube-канале "Евровидение Украина" и на Facebook-странице "Евровидения".

Услышать трансляцию второго полуфинала можно будет в 22.00 на волне "Радіо Промінь".

Кто участвует

Участие во втором полуфинале принимают представители из 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.. Их конкурсные песни можно посмотреть здесь.

Как голосовать

В Украине голосовать за фаворитов второго полуфинала нельзя. Участие в голосование принимают жители тех стран, представители которых 12 мая будут выступать на сцене "Евровидения 2022" в Турине.

Контекст:

По итогам первого полуфинала финалистами конкурса стали представители 10 стран: Украины, Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов.

14 мая в финале выступят выступят 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов,, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов.

Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.

Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Теги: Евровидение, Италия, Турин, Тимур Мирошниченко, Евровидение 2022
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
  Невзоров: Если Россия возродится заново, вы получите еще одну русско-украинскую войну рано или поздно
Дмитрий ГОРДОН
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
  Грозев: Лубянка послала письмо всем региональным шефам ФСБ: "Если вы услышите, что у Путина очень серьезное заболевание, настаиваем, чтобы на это не обращали внимания"
Дмитрий ГОРДОН
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Волонтер из Бучи, спасший сотни семей: Пока умирающая мать истекала кровью, русские подонки насиловали на ее глазах 15-летнюю дочь
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Есть надежда, что приедет". Волонтеры заявили, что спасенная в Бородянке кошка находится в барокамере, а ее хозяйка еще не вернулась домой
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Прямо сейчас Харьков танцует". Козловский выступил в харьковском метро. Видео
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
"Евровидение 2022". Где и когда смотреть второй полуфинал
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
Джамала во время награждения в США заявила о необходимости деоккупации Мариуполя. Видео
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Суханов о замалчивающем войну РФ против Украины Киркорове: Это такая шлендра, пробы негде ставить
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео
"Если что-то изменилось только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
Мозговая объяснила, почему не может давать комментарии о конкурсе "Евровидение 2022"
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
"Мой Херсон вам в рот не влезет". Беленюк позировал в футболке с патриотичным принтом
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
  Названа дата премьеры фильма Сенцова "Носорог" на Netflix
"Жовтий колір рідне поле, синій колір шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
"Жовтий колір – рідне поле, синій колір – шлях до волі". Серга написал стихотворение об украинском флаге
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
Долина, Лепс и Дюжев выступили на концерте в подконтрольном группировке "ДНР" Донецке
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
  "Евровидение 2022". Конкурсные песни 18 участников второго полуфинала. Видео
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото
Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына
Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына
  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео
  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 