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11 мая, 2022
 
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Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео

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Рыбак о Kalush Orchestra: Мне нравится эта музыка
Рыбак о Kalush Orchestra: Мне нравится эта музыка
Фото: rybakofficial / Instagram

Норвежский музыкант белорусского происхождения Александр Рыбак 11 мая в Instagram разместил ролик, в котором запечатлен во время исполнения на скрипке мелодии песни Stefania, с которой украинская группа Kalush Orchestra представляет Украину на "Евровидении 2022".

"Мне нравится эта музыка, – подписал видео артист. – Выиграет ли Kalush Orchestra "Евровидение"?"

Музыканты из украинской группы отреагировали на публикацию, поставив под роликом лайк.

Контекст:

Рыбак – победитель конкурса "Евровидение 2009", который проходил в Москве. Победу ему принесла песня Fairytale.

В 2018 году артист во второй раз представлял Норвегию на конкурсе "Евровидение", исполнив песню собственного сочинения That’s How You Write A Song. По итогам соревнования Рыбак занял 15-е место.

Kalush Orchestra выступит в первой части гранд-финала "Евровидения 2022" 14 мая. По прогнозам букмекеров, представители Украины являются вероятными претендентами на победу в конкурсе.

Теги: Евровидение, Александр Рыбак, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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