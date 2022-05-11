Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео

"Мне нравится эта музыка, – подписал видео артист. – Выиграет ли Kalush Orchestra "Евровидение"?"

Музыканты из украинской группы отреагировали на публикацию, поставив под роликом лайк.

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Контекст:

Рыбак – победитель конкурса "Евровидение 2009", который проходил в Москве. Победу ему принесла песня Fairytale.

В 2018 году артист во второй раз представлял Норвегию на конкурсе "Евровидение", исполнив песню собственного сочинения That’s How You Write A Song. По итогам соревнования Рыбак занял 15-е место.

Kalush Orchestra выступит в первой части гранд-финала "Евровидения 2022" 14 мая. По прогнозам букмекеров, представители Украины являются вероятными претендентами на победу в конкурсе.