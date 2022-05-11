Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"

По прогнозам букмекеров, на данный момент вероятными победителями конкурса являются представители Украины – группа Kalush Orchestra с песней Stefania, которая 10 мая выступила в первом полуфинале под шестым номером и вышла в финал.

В пятерку лидеров также вошли представители Великобритании, Италии, Швеции и Испании.

Скриншот: smarkets.com