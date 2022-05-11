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11 мая, 2022
 
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Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"

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Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая в Турине
Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая в Турине
Фото: ЕРА

Британская букмекерская контора Smarkets после проведения первого полуфинала и оглашения 10 финалистов обновила прогноз относительно победителя международного песенного конкурса "Евровидение 2022", который состоится 14 мая в Турине (Италия).

По прогнозам букмекеров, на данный момент вероятными победителями конкурса являются представители Украины – группа Kalush Orchestra с песней Stefania, которая 10 мая выступила в первом полуфинале под шестым номером и вышла в финал

В пятерку лидеров также вошли представители Великобритании, Италии, Швеции и Испании.

Скриншот: smarkets.com
Скриншот: smarkets.com

Контекст:

10 мая в первом полуфинале, кроме Украины, приняли участие представители еще 16 стран: Албании, Литвы, Исландии, Латвии, Швейцарии, Словении, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Греции, Норвегии и Армении. В финал прошли Украина, Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды. 

12 мая состоится второй полуфинал конкурса. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии. 

14 мая в финале выступят 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически). 

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит в первой части гранд-финала.

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.

Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Теги: Евровидение, конкурс, букмекеры, финал, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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