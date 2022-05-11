"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022"

"Впервые в жизни болею за все страны с любовью и благодарностью за то, как каждая из них отнеслась к беженцам из Украины и к нашей стране – поддержали и согрели. Но, конечно, свой голос я отдаю ей – любимой Украине", – написала артистка.

Контекст:

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии., где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка.

Группа Kalush Orchestra по итогам голосования жюри и зрителей вышла в финал "Евровидения 2022", который состоится 14 мая в Турине (Италия). Выступление коллектива можно посмотреть здесь.

Проголосовать за Kalush Orchestra могли только те украинцы, которые во время проведения конкурса находятся в странах, чьи представители принимают участие в конкурсе.

По итогам первого полуфинала финалистами конкурса также стали представители еще девяти стран: Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов.