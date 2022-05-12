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12 мая, 2022
 
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Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео

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Группа Kalush Orchestra выступила 10 мая в первом полуфинале "Евровидения 2022" и прошла в финал. 14 мая музыканты выйдут на сцену в первой части конкурса
Группа Kalush Orchestra выступила 10 мая в первом полуфинале "Евровидения 2022" и прошла в финал. 14 мая музыканты выйдут на сцену в первой части конкурса
Фото: Євробачення / Facebook

Представители Украины на "Евровидении 2022" украинская группа Kalush Orchestra 11 мая во время исполнения своей конкурсной песни Stefania в Eurovision Village разбросали со сцены розовые панамки, похожие на ту, которая является частью имиджа фронтмена коллектива Олега Псюка.

Запись этого момента опубликована в том числе на YouTube-канале пользователя Ulises Figueroa 2. 

ВИДЕО
Видео: Ulises Figueroa 2 / YouTube

Во время выступления украинской группы некоторые еврофаны были с плакатами в поддержку Украины. Соответствующее фото разместила на своей странице в Instagram пользователь с ником junglegiulia5.   "Будь смелым, как Украина", – написано на плакате.

Контекст:

Группа Kalush Orchestra выступила 10 мая в первом полуфинале "Евровидения 2022" и прошла в финал. 14 мая музыканты выйдут на сцену в первой части конкурса. 

Костюмы украинских артистов являются точными копиями древних шедевров народного искусства и содержат подлинные вещи, изготовленные около 100 лет назад. Над образами Kalush Orchestra работали украинский стилист Назар Дидик, дизайнер Роксоляна Шимчук и художник по костюмам Ольга Карпив.

Теги: Евровидение, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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