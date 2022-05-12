  Музыканты Kalush Orchestra на концерте в Eurovision Village разбросали розовые панамки, а еврофаны пришли с плакатами в поддержку Украины. Видео

Группа Kalush Orchestra выступила 10 мая в первом полуфинале "Евровидения 2022" и прошла в финал. 14 мая музыканты выйдут на сцену в первой части конкурса Фото: Євробачення / Facebook

Запись этого момента опубликована в том числе на YouTube-канале пользователя Ulises Figueroa 2.

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Видео: Ulises Figueroa 2 / YouTube

Во время выступления украинской группы некоторые еврофаны были с плакатами в поддержку Украины. Соответствующее фото разместила на своей странице в Instagram пользователь с ником junglegiulia5. "Будь смелым, как Украина", – написано на плакате.

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