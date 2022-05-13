Бульвар Шоубиз
 
13 мая, 2022
 
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Стало известно, под каким номером Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Полный список участников

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Группа Kalush Orchestra по итогам первого полуфинала вошла в десятку финалистов
Группа Kalush Orchestra по итогам первого полуфинала вошла в десятку финалистов
Фото: ЕРА

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит 14 мая в финале международного песенного конкурса "Евровидение 2022" в Турине (Италия) под 12-м номером. Об этом сообщается на официальном сайте организаторов конкурса.

Всего на сцену выйдут 25 участников – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).

Полный список и порядок выхода участников выглядят так:

  1. Чехия: We Are Domi – Lights Off; 
  2. Румыния: WRS – Llámame;
  3. Португалия: Maro  – Saudade Saudade; 
  4. Финляндия: The Rasmus – Jezebel;
  5. Швейцария: Мариус Бэар – Boys Do Cry;
  6. Франция: Alvan & Ahez – Fulenn;
  7. Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana; 
  8. Армения: Роза Линн – Snap; 
  9. Италия: Mahmood и Blanco – Brividi;
  10. Испания: Chanel – SloMo;
  11. Нидерланды: S10 – De diepte;
  12. Украина: Kalush Orchestra – Stefania;
  13. Германия: Малик Харрис – Rockstars;
  14. Литва: Моника Лю – Sentimentai;
  15. Азербайджан: Надир Рустемли – Fade to black;
  16. Бельгия: Жереми Макизе – Miss You;
  17. Греция: Аманда Тенфьорд – Die Together; 
  18. Исландия: Systur – Með hækkandi; 
  19. Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul;
  20. Швеция: Корнелия Джейкобс – Hold Me Closer; 
  21. Австралия: Шелдон Рили – Not the Same;
  22. Великобритания: Сэм Райдер – Space Man;
  23. Польша: Ochman – River;
  24. Сербия: Konstrakta – In Corpore Sano;
  25. Эстония: Stefan – Hope.
Контекст:

Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.

Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".

Теги: Евровидение, конкурс, финал, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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