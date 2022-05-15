"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"

Сразу после оглашения победителя писательница опубликовала украинские флаги, разместив следом за ними изображения бокалов и салюта.
May 14, 2022
Спустя несколько минут в новом твите Роулинг также поздравила представителя Великобритании, певца Сэма Райдера со вторым местом на конкурсе. Он исполнил песню Space Man.
"Лучший результат. Европа коллективно сказала: "Сгинь, Путин, мы едины", – прокомментировали публикацию писательницы подписчики, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.
* <- ????— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 14, 2022
???????????? <- * #Eurovision2022
14 мая в финале "Евровидения 2022" принимали участие представители из 25 стран. Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Представитель Великобритании Сэм Райдер набрал 466 баллов. Таким образом, "Евровидение 2023" пройдет в Украине.