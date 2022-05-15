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15 мая, 2022
 
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"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"

Роулинг также поздравила представителя Великобритании со вторым местом
Роулинг также поздравила представителя Великобритании со вторым местом
Фото: ЕРА

Британская писательница Джоан Роулинг 15 мая в Twitter поздравила Украину с победой на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022".

Сразу после оглашения победителя писательница опубликовала украинские флаги, разместив следом за ними изображения бокалов и салюта. 

Спустя несколько минут в новом твите Роулинг также поздравила представителя Великобритании, певца Сэма Райдера со вторым местом на конкурсе. Он исполнил песню Space Man. 

"Лучший результат. Европа коллективно сказала: "Сгинь, Путин, мы едины", – прокомментировали публикацию писательницы подписчики, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину. 

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" принимали участие представители из 25 стран. Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Представитель Великобритании Сэм Райдер набрал 466 баллов. Таким образом, "Евровидение 2023" пройдет в Украине.

Роулинг поддержала Украину после нападения РФ

Теги: Евровидение, Великобритания, Джоан Роулинг, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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