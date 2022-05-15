"Сгинь, Путин, мы едины". Британская писательница Джоан Роулинг отреагировала на победу Украины на "Евровидении 2022"

Роулинг также поздравила представителя Великобритании со вторым местом Фото: ЕРА

Сразу после оглашения победителя писательница опубликовала украинские флаги, разместив следом за ними изображения бокалов и салюта.

Спустя несколько минут в новом твите Роулинг также поздравила представителя Великобритании, певца Сэма Райдера со вторым местом на конкурсе. Он исполнил песню Space Man.

"Лучший результат. Европа коллективно сказала: "Сгинь, Путин, мы едины", – прокомментировали публикацию писательницы подписчики, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.