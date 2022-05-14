Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"

По словам Данилко, который в образе певицы Верки Сердючки занял второе место на "Евровидении 2007", для Kalush Orchestra в этом году совпал ряд важных моментов.
"Как это не ужасно – это война: весь мир следит и прикован к стране. Колорит. Все совпало. Эта [розовая] шапочка [фронтмена Олега Псюка] И что это песня о маме, – отметил Данилко. – Поскольку конкурс политический, никто этого уже не скрывает давно, то все в Европе, я так думаю, проголосуют за Украину. По всем показателям выиграет, конечно же, Украина. Тут другой вопрос – как они этим воспользуются".
Артист предположил, что после победы на "Евровидении" музыканты могли бы отправиться в европейское или мировое турне, чтобы собрать деньги для помощи Украине.
При этом Данилко не исключил, что в финале "могут быть такие неожиданности, которых ты не ожидаешь никогда в жизни".
Финал "Евровидения 2022" состоится 14 мая в Турине (Италия). На сцену выйдут 25 участников – 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры "Евровидения", представители этих стран выходят в финал автоматически).
Выступления всех участников финала в порядке их выхода на сцену можно посмотреть здесь.
Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.
Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".