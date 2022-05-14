Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"

Данилко не исключает, что в финале "Евровидения" могут быть неожиданности Фото: v_serduchka / Instagram

По словам Данилко, который в образе певицы Верки Сердючки занял второе место на "Евровидении 2007", для Kalush Orchestra в этом году совпал ряд важных моментов.

"Как это не ужасно – это война: весь мир следит и прикован к стране. Колорит. Все совпало. Эта [розовая] шапочка [фронтмена Олега Псюка] И что это песня о маме, – отметил Данилко. – Поскольку конкурс политический, никто этого уже не скрывает давно, то все в Европе, я так думаю, проголосуют за Украину. По всем показателям выиграет, конечно же, Украина. Тут другой вопрос – как они этим воспользуются".

Артист предположил, что после победы на "Евровидении" музыканты могли бы отправиться в европейское или мировое турне, чтобы собрать деньги для помощи Украине.

При этом Данилко не исключил, что в финале "могут быть такие неожиданности, которых ты не ожидаешь никогда в жизни".