"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео

"Продолжаем учить украинскому языку участников "Евровидения". Спасибо за поддержку для Украины, сейчас это очень важно!" – подписали музыканты ролик, в котором спели вместе с представителями Франции.
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"Благодарим Италию за поддержку", – прокомментировали музыканты из Kalush Orchestra совместное исполнение своей конкурсной песни вместе с представителями Италии, дуэтом Mahmood и Blanco.
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Вместе с Kalush Orchestra песню также исполнил представитель Германии, певец Малик Харрис.
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Ранее конкурсную песню украинской группы Kalush Orchestra вместе с ними исполнили представители Финляндии, группа The Rasmus, участник "Евровидения 2022" из Польши, певец Ochman и другие.