"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео

Группа Kalush Orchestra представляет Украину на "Евровидении 2022" с песней Stefania Фото: ЕРА

"Продолжаем учить украинскому языку участников "Евровидения". Спасибо за поддержку для Украины, сейчас это очень важно!" – подписали музыканты ролик, в котором спели вместе с представителями Франции.

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"Благодарим Италию за поддержку", – прокомментировали музыканты из Kalush Orchestra совместное исполнение своей конкурсной песни вместе с представителями Италии, дуэтом Mahmood и Blanco.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KALUSH (@kalush.official)

Вместе с Kalush Orchestra песню также исполнил представитель Германии, певец Малик Харрис.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KALUSH (@kalush.official)



