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14 мая, 2022
 
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"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео

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Группа Kalush Orchestra представляет Украину на "Евровидении 2022" с песней Stefania
Группа Kalush Orchestra представляет Украину на "Евровидении 2022" с песней Stefania
Фото: ЕРА

Украинская группа Kalush Orchestra исполнила песню Stefania, с которой 14 мая выступит в финале международного песенного конкурса "Евровидение 2022", с представителями из Франции, Италии и Германии. Соответствующие видео опубликованы на странице коллектива в Instagram.

"Продолжаем учить украинскому языку участников "Евровидения". Спасибо за поддержку для Украины, сейчас это очень важно!" – подписали музыканты ролик, в котором спели вместе с представителями Франции.

"Благодарим Италию за поддержку", – прокомментировали музыканты из Kalush Orchestra совместное исполнение своей конкурсной песни вместе с представителями Италии, дуэтом Mahmood и Blanco. 

Вместе с Kalush Orchestra песню также исполнил представитель Германии, певец Малик Харрис.


Контекст:

Ранее конкурсную песню украинской группы Kalush Orchestra вместе с ними исполнили представители Финляндии, группа The Rasmus, участник "Евровидения 2022" из Польши, певец Ochman и другие.

Теги: Евровидение, музыкант, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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