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09 мая, 2022
 
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Участники "Евровидения 2022" из Польши и Украины спели Stefania. Видео

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Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале шестыми, а Ochman во втором под 14-м номером
Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале шестыми, а Ochman – во втором под 14-м номером
Скриншот: Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official / YouTube

Участники "Евровидения 2022", польский певец Ochman (Кристиан Охман) и украинская группа Kalush Orchestra вместе исполнили песню Stefania, с которой представители Украины принимают участие в международном песенном конкурсе.

Видео опубликовано 8 мая на YouTube-канале "Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official".

ВИДЕО
Видео: Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official / YouTube
Контекст:

Ochman выступит во втором полуфинале "Евровидения 2022" под 14-м номером. Kalush Orchestra выйдут на сцену в первом полуфинале шестыми.

Теги: Евровидение, Польша, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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