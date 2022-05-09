  Участники "Евровидения 2022" из Польши и Украины спели Stefania. Видео

Kalush Orchestra выступят в первом полуфинале шестыми, а Ochman – во втором под 14-м номером
Скриншот: Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official / YouTube
Участники "Евровидения 2022", польский певец Ochman (Кристиан Охман) и украинская группа Kalush Orchestra вместе исполнили песню Stefania, с которой представители Украины принимают участие в международном песенном конкурсе.
Видео опубликовано 8 мая на YouTube-канале "Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official".
ВИДЕО
Видео: Євробачення Україна | Eurovision Ukraine official / YouTube
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