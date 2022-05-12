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12 мая, 2022
 
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Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Kalush Orchestra выступят в финале 14 мая
Kalush Orchestra выступят в финале 14 мая
Скриншот: kalush.official / Instagram

Представители Франции на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" группа Alvan & Ahez исполнила вместе с украинскими представителями Kalush Orchestra их конкурсную песню Stefania. Видео 11 мая разместили на канале Eurovision France в YouTube.

Участники Alvan & Ahez вместе с Kalush Orchestra пропели припев на украинском языке.

"Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово", – поется в композиции.

Контекст:

10 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения 2022". Украина прошла в финал

12 мая состоится второй полуфинал конкурса.

Франции, а также Великобритания, Германия, Испания, Италия составляют "большую пятерку" (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически). 14 мая в финале выступят 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки". Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит в первой части гранд-финала.

Конкурс проходит в Турине (Италия).

видео

Видео: Eurovision France / YouTube
Теги: Евровидение, Украина, Франция, конкурс, видео, Kalush Orchestra, Alvan & Ahez
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