  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео

Участники Alvan & Ahez вместе с Kalush Orchestra пропели припев на украинском языке.

"Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово", – поется в композиции.

Контекст:

10 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения 2022". Украина прошла в финал.

12 мая состоится второй полуфинал конкурса.

Франции, а также Великобритания, Германия, Испания, Италия составляют "большую пятерку" (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически). 14 мая в финале выступят 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки". Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит в первой части гранд-финала.

Конкурс проходит в Турине (Италия).