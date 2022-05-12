  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео

Участники Alvan & Ahez вместе с Kalush Orchestra пропели припев на украинском языке.
"Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово", – поется в композиции.
10 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения 2022". Украина прошла в финал.
12 мая состоится второй полуфинал конкурса.
Франции, а также Великобритания, Германия, Испания, Италия составляют "большую пятерку" (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически). 14 мая в финале выступят 10 победителей первого и 10 победителей второго полуфиналов, а также представители "большой пятерки". Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит в первой части гранд-финала.
Конкурс проходит в Турине (Италия).