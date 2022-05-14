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Kalush Orchestra со сцены "Евровидения 2022" призвали помочь защитникам Мариуполя

Псюк призвал помочь защитникам Мариуполя
Псюк призвал помочь защитникам Мариуполя
Фото: EPA

Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк со сцены песенного конкурса "Евровидение 2022" призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

После выступления Псюк сказал на английском: "Обращаюсь ко всем вам! Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали"! Сейчас!"

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.

14 мая пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Евровидение, Мариуполь, Азовсталь, война России против Украины, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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