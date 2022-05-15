Украину не дисквалифицируют за призыв помочь защитникам Мариуполя со сцены – организаторы "Евровидения"

Об этом организатор конкурса сказал немецкому агентству dpa (новость в закрытой ленте), сообщает "Німецька хвиля".

Политические высказывания на "Евровидении" запрещены правилами конкурса.

Но в Европейском вещательном союзе пояснили, что "понимают глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считают, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Контекст:

Солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк после окончания своего выступления в прямом эфире призвал поддержать Украину. "Помогите Украине, Мариуполю! Помогите "Азовстали!" – выкрикнул он на сцене конкурса на английском языке.

Участница исландской группы Systur также призвала: "Мир Украине!". Кроме того, одна из участниц дуэта Systur вышла на сцену с изображением украинского флага на руке, а во время оглашения результатов делегация Исландии развернула украинский флаг.

Представитель Германии, певец Малик Харрис вышел на сцену с гитарой, на которой была надпись Peace на желто-голубом фоне.