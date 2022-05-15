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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украину не дисквалифицируют за призыв помочь защитникам Мариуполя со сцены – организаторы "Евровидения"

В Европейском вещательном союзе считают, что Kalush Orchestra не нарушили правил конкурса
В Европейском вещательном союзе считают, что Kalush Orchestra не нарушили правил конкурса
Фото: EPA

Европейский вещательный союз считает, что обращение Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер.

Об этом организатор конкурса сказал немецкому агентству dpa (новость в закрытой ленте), сообщает "Німецька хвиля"

Политические высказывания на "Евровидении" запрещены правилами конкурса. 

Но в Европейском вещательном союзе пояснили, что "понимают глубокие чувства в связи с ситуацией вокруг Украины в данный момент и считают, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер".

Контекст:

Солист украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк после окончания своего выступления в прямом эфире призвал поддержать Украину. "Помогите Украине, Мариуполю! Помогите "Азовстали!" – выкрикнул он на сцене конкурса на английском языке.

Участница исландской группы Systur также призвала: "Мир Украине!".  Кроме того, одна из участниц дуэта Systur вышла на сцену с изображением украинского флага на руке, а во время оглашения результатов делегация Исландии развернула украинский флаг. 

Представитель Германии, певец Малик Харрис вышел на сцену с гитарой, на которой была надпись Peace на желто-голубом фоне.

Теги: Евровидение, Мариуполь, Азовсталь, Европейский вещательный союз, певец, обращение, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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