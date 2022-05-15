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После выступления украинской группы на "Евровидении" резко выросло число google-запросов по слову Azovstal

Чаще всего гуглят это слово в Украине
Чаще всего гуглят это слово в Украине
Фото: ЕРА

В конце 14 мая в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal, это совпадает с выступлением украинской группы Kalush Orchestra в финале "Евровидения 2022", после которого солист группы призвал помочь защитникам Мариуполя, которые находятся на заводе "Азовсталь".

Олег Псюк сказал на английском: "Обращаюсь ко всем вам! Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали"! Сейчас!".

После этого рост запросов в поисковой системе вырос в десятки раз.

Позже популярность слова Azovstal несколько упала.

Скриншот: trends.google.ru
Скриншот: trends.google.ru

Чаще всего поисковое слово набирали пользователи в Украине, Литве и Черногории.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.

14 мая пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Теги: Евровидение, Google, Литва, Мариуполь, Черногория, конкурс, Азовсталь, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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