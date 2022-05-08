Каждый разговор Зеленского с иностранными лидерами начинается и заканчивается словом "Азовсталь" – Подоляк

Подоляк: Для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали" Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Жизнь каждого украинского защитника священна для Украинского государства – это аксиома для нас. Защитники "Азовстали" – ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные – стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы их спасти", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что Офис президента и он в том числе постоянно общаются с защитниками Мариуполя.

"Я полностью понимаю их эмоциональное состояние – для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали". Ни репутационных, ни гуманистических, ни публичных предохранителей. Они стремятся к уничтожению в прямом эфире. Мы стремимся к сохранению жизней наших героев. Каждый разговор президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что просчитываются "все возможные формулы и форматы, а если в истории международного права таких форматов нет, предлагаются новые".

"При посредничестве ООН Офису президента удалось организовать эвакуацию гражданских лиц – женщин, детей, пожилых людей, находившихся на заводе "Азовсталь". Все это было бы невозможно без помощи на месте ребят с "Азовстали", которые откапывали и сопровождали гражданских. Некоторые из них заплатили за это своей жизнью. Мы не считаем эту миссию завершенной, пока не заберем всех наших людей", – заявил Подоляк.

Он считает, что вопрос военной деблокады Мариуполя – "исключительная компетенция Вооруженных сил Украины".

"Если бы была хотя бы одна возможность провести деблокаду военным путем, она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные силы сегодня предпринимают усилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопросы военных мероприятий и планов точно не являются предметом общественного обсуждения", – подчеркнул советник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

8 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) заявил, что военные ожидают "реальных действий" от политиков и международных организаций. "Мы ожидаем резких действий по реальному прекращению режима огня. У нас остается много военнослужащих раненых, для которых мы просим, кричим о помощи. Им необходимо предоставить возможность эвакуироваться в первую очередь. И знаете – "мы благодарим всех, но не благодарим военных", – так звучат слова некоторых политиков. Мы не за слова здесь. Мы за народ Украины. Мы выполняем свой военный долг. Нам не нужно похвалы, но нам нужна справедливость", – подчеркнул он.