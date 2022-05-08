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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Каждый разговор Зеленского с иностранными лидерами начинается и заканчивается словом "Азовсталь" – Подоляк

Подоляк: Для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали"
Подоляк: Для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали"
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда работают над тем, чтобы эвакуировать из Мариуполя его защитников, которые находятся на заводе "Азовсталь". Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии, который ОП передал СМИ, в том числе изданию "ГОРДОН".

"Жизнь каждого украинского защитника священна для Украинского государства – это аксиома для нас. Защитники "Азовстали" – ребята из "Азова", полиции, пограничной службы, военные – стали живым символом Украины. Мы делаем все, чтобы их спасти", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, что Офис президента и он в том числе постоянно общаются с защитниками Мариуполя.

"Я полностью понимаю их эмоциональное состояние – для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали". Ни репутационных, ни гуманистических, ни публичных предохранителей. Они стремятся к уничтожению в прямом эфире. Мы стремимся к сохранению жизней наших героев. Каждый разговор президента с иностранными лидерами и международными организациями начинается и заканчивается словом "Азовсталь", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что просчитываются "все возможные формулы и форматы, а если в истории международного права таких форматов нет, предлагаются новые".

"При посредничестве ООН Офису президента удалось организовать эвакуацию гражданских лиц – женщин, детей, пожилых людей, находившихся на заводе "Азовсталь". Все это было бы невозможно без помощи на месте ребят с "Азовстали", которые откапывали и сопровождали гражданских. Некоторые из них заплатили за это своей жизнью. Мы не считаем эту миссию завершенной, пока не заберем всех наших людей", – заявил Подоляк.

Он считает, что вопрос военной деблокады Мариуполя – "исключительная компетенция Вооруженных сил Украины".

"Если бы была хотя бы одна возможность провести деблокаду военным путем, она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные силы сегодня предпринимают усилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе. Но вопросы военных мероприятий и планов точно не являются предметом общественного обсуждения", – подчеркнул советник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

8 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) заявил, что военные ожидают "реальных действий" от политиков и международных организаций. "Мы ожидаем резких действий по реальному прекращению режима огня. У нас остается много военнослужащих раненых, для которых мы просим, кричим о помощи. Им необходимо предоставить возможность эвакуироваться в первую очередь. И знаете – "мы благодарим всех, но не благодарим военных", – так звучат слова некоторых политиков. Мы не за слова здесь. Мы за народ Украины. Мы выполняем свой военный долг. Нам не нужно похвалы, но нам нужна справедливость", – подчеркнул он.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. В бомбоубежищах завода оказались сотни раненых военных, а также часть мирных жителей.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону.

Процесс эвакуации из "Азовстали" при участии ООН и Международного комитета Красного Креста начался 30 апреля. Первые две гуманитарных колонны вывезли около 500 человек с территории завода и Мариуполя в целом, сообщали в ООН 5 мая. 7 мая министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что всех женщин, детей и людей пожилого возраста эвакуировали с территории завода.

Вопреки гуманитарному праву, до сих пор никто из раненых военных не был эвакуирован.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction, примером которой называют спасение британских, французских и бельгийских военных из Дюнкерка во время Второй мировой войны. Они не будут сдаваться в плен, заявляли в "Азове". Защитники города готовы выйти с "Азовстали" только в случае получения гарантий от третьих стран. В частности, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский обращался к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой вывезти гарнизон на территорию Турции.

Путин хочет, чтобы защитники города сложили оружие.

7 мая к Путину обратились ветераны Второй мировой войны из Украины, они просят дать возможность украинским защитникам Мариуполя безопасно покинуть промзону "Азовстали".

8 мая стало известно, что украинские военные во время боевых действий в Мариуполе ликвидировали почти 2,5 тыс. и ранили более чем 5 тыс. российских оккупантов – это около 15% военных потерь армии РФ в Украине.

Теги: Россия, война, оккупация, Мариуполь, оборона, полк Азов, эвакуация, Азовсталь, советник, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, спасение, президент, Офис президента Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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