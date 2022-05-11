  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео

Одна из участниц дуэта Systur (Исландия) вышла на сцену с изображением украинского флага на руке.

Во время оглашения результатов делегация Исландии развернула украинский флаг.

Также с украинской символикой в ожидании результатов первого полуфинала была представительница Литвы Моника Лю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monika Liu (@monika_liu_official)

На пресс-конференции, которая состоялась после окончания первого полуфинала, певица высказалась в поддержку Украины.

"Я хочу сказать очень важное мнение для всех вас. Давайте не забывать о том, что в Украине война. Поддерживайте, присылайте средства. Деньги важны и внимание! Пожалуйста! Слава Украине! Героям Слава!" – заявила она.

Этот момент можно посмотреть на 16-й минуте видео.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

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