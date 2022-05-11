  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео

Одна из участниц дуэта Systur (Исландия) вышла на сцену с изображением украинского флага на руке.
Во время оглашения результатов делегация Исландии развернула украинский флаг.
Также с украинской символикой в ожидании результатов первого полуфинала была представительница Литвы Моника Лю.
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На пресс-конференции, которая состоялась после окончания первого полуфинала, певица высказалась в поддержку Украины.
"Я хочу сказать очень важное мнение для всех вас. Давайте не забывать о том, что в Украине война. Поддерживайте, присылайте средства. Деньги важны и внимание! Пожалуйста! Слава Украине! Героям Слава!" – заявила она.
Этот момент можно посмотреть на 16-й минуте видео.
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В первом полуфинале, кроме Украины, Литвы и Исландии приняли участие представители еще 14 стран: Албании, Латвии, Швейцарии, Словении, Болгарии, Нидерландов, Молдовы, Португалии, Хорватии, Дании, Австрии, Греции, Норвегии и Армении. В финал прошли Украина, Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды.
12 мая состоится второй полуфинал конкурса. В нем примут участие представители 18 стран: Финляндии, Израиля, Сербии, Азербайджана, Грузии, Мальты, Сан-Марино, Австралии, Кипра, Ирландии, Северной Македонии, Эстонии, Румынии, Польши, Черногории, Бельгии, Швеции и Чехии.
14 мая в финале выступят победители первого и второго полуфиналов, а также представитель Италии, страны – хозяйки конкурса, и представители "большой пятерки" – Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции (это главные спонсоры "Евровидения", участники из этих стран проходят в финал автоматически).
Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania выступит в первой части гранд-финала.
Победителем конкурса становится участник, набравший максимальное количество баллов. Украина является одной из самых успешных стран на "Евровидении" – она 16 раз принимала участие в конкурсе, всегда становилась его финалисткой и одержала две победы. Посмотреть выступления украинских артистов, в разные годы представлявших Украину на "Евровидении", можно здесь.
Страна, представитель которой победит, в 2023 году станет местом проведения следующего "Евровидения".