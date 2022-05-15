Зеленский: Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь

Зеленский: Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом Фото: president.gov.ua

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом", – написал президент на своей странице в Facebook.