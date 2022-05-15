Зеленский: Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу! В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный! Благодарю за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса! Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом", – написал президент на своей странице в Facebook.
Kalush Orchestra с песней Stefania победили в "Евровидении 2022", набрав 631 балл.
После выступления солист группы Олег Псюк призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". После выступления украиснкой группы в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.