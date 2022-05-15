"Не сомневался, потому что могу смотреть в завтрашний день". Кличко поздравил ​​Kalush Orchestra с победой на Евровидении

"Kalush Orchestra, я знал и не сомневался, потому что могу смотреть в завтрашний день. Спасибо за ваш талант, вашу смелость, за достойное лицо Украины. Вы показали, что украинцы – нация победителей и что цивилизованный мир – с нами", – написал он.
Кличко добавил, что следующей будет победа Украины в борьбе за свою землю и свое будущее.
"А Киев снова готовится к проведению Евровидения. Мы знаем, как это делать", – отметил мэр.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл.
Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
После выступления солист группы Олег Псюк со сцены призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь". Сразу после этого в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.
Европейский вещательный союз считает, что призывы Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидения 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.