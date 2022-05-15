"Не сомневался, потому что могу смотреть в завтрашний день". Кличко поздравил ​​Kalush Orchestra с победой на Евровидении

Кличко – Kalush Orchestra: Вы показали, что украинцы – нация победителей и что цивилизованный мир – с нами Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Kalush Orchestra, я знал и не сомневался, потому что могу смотреть в завтрашний день. Спасибо за ваш талант, вашу смелость, за достойное лицо Украины. Вы показали, что украинцы – нация победителей и что цивилизованный мир – с нами", – написал он.

Кличко добавил, что следующей будет победа Украины в борьбе за свою землю и свое будущее.

"А Киев снова готовится к проведению Евровидения. Мы знаем, как это делать", – отметил мэр.