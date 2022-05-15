На "Азовстали" за время боев погибли 15 женщин-военнослужащих – замкомандира "Азова"

"За этот период тут, на территории завода погибло 15 военнослужащих-женщин. Это деловоды, повара, [представительницы] тыловых организаций, медики, психологи. 15 женщин", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Говоря о потерях украинских военных на "Азовстали", Паламар 8 мая сказал, что число погибших озвучивать не будет, но речь идет о сотнях человек. "Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и число погибших", – добавил он.