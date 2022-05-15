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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

На "Азовстали" за время боев погибли 15 женщин-военнослужащих – замкомандира "Азова"

"Азовсталь" остается последним убежищем украинских военных в Мариуполе, бойцы удерживают оборону
"Азовсталь" остается последним убежищем украинских военных в Мариуполе, бойцы удерживают оборону
Фото: ЕРА

Среди украинских военных, погибших за время полномасштабной войны на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области, было 15 женщин. Об этом сказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар (позывной Калина) в комментарии изданию "ГОРДОН".

"За этот период тут, на территории завода погибло 15 военнослужащих-женщин. Это деловоды, повара, [представительницы] тыловых организаций, медики, психологи. 15 женщин", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Говоря о потерях украинских военных на "Азовстали", Паламар 8 мая сказал, что число погибших озвучивать не будет, но речь идет о сотнях человек. "Раненых – около 600 человек. Но эта цифра увеличивается каждый день, как и число погибших", – добавил он.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, говорит Верещук. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.

Теги: военные, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, женщины, погибшие, Святослав Паламар
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