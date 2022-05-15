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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В мэрии Мариуполя заявили, что оккупанты обстреляли "Азовсталь" зажигательными бомбами, СБУ начала проверку

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Захватчики применяют, предположительно, зажигательные снаряды с термитными слоями, сообщили в Офисе генпрокурора
Захватчики применяют, предположительно, зажигательные снаряды с термитными слоями, сообщили в Офисе генпрокурора
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты 14 мая при обстреле украинских военных, остающихся на заводе "Азовсталь" в осажденном Мариуполе, вероятно, применили фосфорные или зажигательные бомбы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. "Азовсталь". Снова – с неба, моря, земли. Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам). Сами оккупанты утверждают, что были применены зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями", – написал Андрющенко 15 мая.

Он уточнил, что температура горения указанных боеприпасов составляет около 2-2,5 тыс. градусов по Цельсию, при этом остановить горение почти невозможно.

Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях начали расследование возможного применения Россией запрещенных снарядов в Мариуполе, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, 14 мая 2022 года вооруженными силами РФ в очередной раз совершены атаки на защитников города Мариуполя, удерживающих позиции на территории ЧАО "МК "Азовсталь". Согласно данным из открытых источников, захватчики применяют зажигательные снаряды с термитными слоями, запрещенные нормами международного гуманитарного права. Температура горения таких снарядов составляет примерно 3 000 градусов по Цельсию и предназначена для поражения живой силы и техники противника путем создания массовых очагов пожара", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Местные власти неоднократно фиксировали в Украине применение оккупантами разных видов запрещенного Женевской конвенцией вооружения, в том числе, по жилым кварталам и мирному населению. 

15 мая СБУ опубликовала один из перехваченных разговоров российских оккупантов, в котором подтверждается использование в Украине, в частности, фосфорных и кассетных средств поражения. "Все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор, – нам все разрешили, все пускаем туда", – заявил военный.

Теги: СБУ, Мариуполь, Азовсталь, боеприпасы, война России против Украины, бомба, уголовное производство, Офис генпрокурора, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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