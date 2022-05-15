"Нам все разрешили". Оккупанты подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные бомбы

"Да все ждут, когда Володьку (президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН") это все за...бет, он войска выведет и "Тополя", нах...й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор, – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорит один оккупант другому.

В СБУ напомнили, что кассетные и фосфорные бомбы – это особо опасные и негуманные виды вооружений, запрещенные международными конвенциями.

"С 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование российскими оккупантами запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения эти военные преступления совершаются оккупантами по всей линии фронта. Служба безопасности Украины документирует каждый из них", – подчеркнули в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)