"Нам все разрешили". Оккупанты подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные бомбы

"Да все ждут, когда Володьку (президента РФ Владимира Путина. – "ГОРДОН") это все за...бет, он войска выведет и "Тополя", нах...й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор, – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорит один оккупант другому.
В СБУ напомнили, что кассетные и фосфорные бомбы – это особо опасные и негуманные виды вооружений, запрещенные международными конвенциями.
"С 2014 года СБУ неоднократно фиксировала использование российскими оккупантами запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения эти военные преступления совершаются оккупантами по всей линии фронта. Служба безопасности Украины документирует каждый из них", – подчеркнули в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кассетные бомбы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам, к которой уже присоединились 107 государств мира. Россия, как США и Китай, не входит в число этих стран. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение.
С начала вторжения зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Согласно международному законодательству, фосфорные боеприпасы разрешены к применению по военным объектам. Однако Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения.
Тем не менее местные власти регулярно сообщают об использовании россиянами фосфорных бомб: в Попасной (Луганская область) 13 марта, в Краматорске (Донецкая область) 21 марта, в районе Ирпеня и Гостомеля (Киевская область) – 22 марта, в Рубежном (Луганская область) – 23 марта, в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке (Донецкая область) – 30 марта, в Мариуполе (Донецкая область) – 6 апреля.