В Днепропетровской области оккупанты применили кассетные боеприпасы, открыто уголовное производство

"По данным следствия, 27 марта 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запретными кассетными боеприпасами", – говорится в сообщении.
Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
В ходе расследования на месте обстрела обнаружены и изъяты фрагменты ракеты.
"Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют. Указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия", – объяснили в Офисе генпрокурора.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Захватчики неоднократно использовали в ходе вторжения запрещенные гуманитарным правом боеприпасы. Так, применение фосфорных боеприпасов фиксировали в Луганской, Донецкой областях и под Киевом.
Ночью 27 марта российские оккупанты нанесли удар кассетными боеприпасами по жилому району города Красногоровка Донецкой области, сообщает Министерство внутренних дел Украины. Для обстрела также использовалась РСЗО "Торнадо-С".