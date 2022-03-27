В Днепропетровской области оккупанты применили кассетные боеприпасы, открыто уголовное производство

По данным Офиса генпрокурора, запрещенные боеприпасы применили в Криворожском районе Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

"По данным следствия, 27 марта 2022 года вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, произвели запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запретными кассетными боеприпасами", – говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования на месте обстрела обнаружены и изъяты фрагменты ракеты.

"Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют. Указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия", – объяснили в Офисе генпрокурора.

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