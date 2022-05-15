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В ГПСУ показали, чем защитники Мариуполя занимаются между боями. Фоторепортаж

Сегодня 15.29
Государственная пограничная служба опубликовала в Facebook фотографии того, как защитники "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области проводят время между боями. Судя по фото, в перерывах украинские защитники играют в шахматы, читают книги, ремонтируют одежду. Известно, что по состоянию на 10 мая на заводе оставалось более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, Азовсталь, война России против Украины
 

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