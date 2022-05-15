В ГПСУ показали, чем защитники Мариуполя занимаются между боями. Фоторепортаж
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook
Государственная пограничная служба опубликовала
в Facebook фотографии того, как защитники "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области проводят время между боями. Судя по фото, в перерывах украинские защитники играют в шахматы, читают книги, ремонтируют одежду. Известно, что по состоянию на 10 мая на заводе оставалось более 1 тыс. украинских военнослужащих
, среди них сотни раненых
.