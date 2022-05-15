Жены и матери защитников "Азовстали" вылетели в Стамбул к президенту Турции. Будут просить помощи в эвакуации бойцов

"Они едут, чтобы поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за его усилия по гуманитарной миссии по спасению жизней героев обороны Мариуполя. А также попросить его объединить усилия в деле спасения жизней героев с президентом Китая Си Цзиньпином", – пишет он.
Из аэропортов Кишинева и Варшавы вылетают:
Бойко на своей странице в Facebook опубликовала видео, как они садятся в самолет, улетающий в Стамбул.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Там находятся бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.
Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. По состоянию на 10 мая на заводе оставались более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Россия отказалась, и тогда Украина предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.
14 мая Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, находящихся на заводе "Азовсталь".