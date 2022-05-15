Жены и матери защитников "Азовстали" вылетели в Стамбул к президенту Турции. Будут просить помощи в эвакуации бойцов

"Они едут, чтобы поблагодарить президента Турции Реджепа Эрдогана за его усилия по гуманитарной миссии по спасению жизней героев обороны Мариуполя. А также попросить его объединить усилия в деле спасения жизней героев с президентом Китая Си Цзиньпином", – пишет он.

Из аэропортов Кишинева и Варшавы вылетают:

Бойко Ольга, жена бойца 36-й бригады морской пехоты;

Зарицкая Наталья Петровна, жена бойца спецподразделения, полк Нацгвардии "Азов";

Керод Ольга Юриевна, жена пограничника;

Кравцова Наталья Анатолиевна, мама бойца "Азова".

Бойко на своей странице в Facebook опубликовала видео, как они садятся в самолет, улетающий в Стамбул.