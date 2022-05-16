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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Они без рук, без ног. Заканчивается вода, еда, лекарства". Жены и матери защитников Мариуполя призвали Эрдогана спасти украинских военных с "Азовстали"

По состоянию на 10 мая на заводе "Азовсталь" оставались более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых
По состоянию на 10 мая на заводе "Азовсталь" оставались более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых
Фото: EPA

Жены и матери украинских военных, защищающих сейчас завод "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области от российских оккупантов, призвали президента Турции Реджепа Эрдогана сделать все возможное для того, чтобы помочь эвакуировать их мужей и сыновей.

Пресс-конференция из Стамбула (Турция) транслировалась 16 мая в Facebook TURKSİD.

"Кольцо вокруг "Азовстали" сжалось. Дальше тянуть нельзя... Мы возлагаем нашу последнюю надежду и верим в то, что, объединив усилия, Турция, в лице президента Эрдогана, а также Китай, в лице его лидера Си Цзиньпиня, и сам Господь Бог объединятся и помогут спасти "Азовсталь" и людей, которые там находятся, находятся за гранью жизни и смерти. Они находятся в аду. Им ежедневно наносят новые раны. Они без рук, без ног", – сказала жена бойца полка "Азов" Наталья Зарицкая.

По ее словам, защитники Мариуполя "обессиленные и не имеют медикаментов".

"Уважаемый господин Эрдоган! Помогите, умоляем вас. Объедините усилия, обратитесь к Си Цзиньпиню и вместе с Господом Богом сделайте это – спасите "Азовсталь". Станьте теми носителями мира, помогите. Ведь этот поступок достоин Нобелевской премии мира", – отметила Зарицкая.

Мама бойца "Азова" Наталья Кравцова рассказала, что оккупанты наносят удары по заводу мощными авиабомбами.

"Поэтому их засыпает. Поэтому там люди и погибают под завалами… Он [сын] не рассказывает, что наши ребята, что им вживую отрезают раненые ноги и руки, которые можно было бы спасти, если бы этот человек получил медицинскую помощь… Но им режут по-живому, без всякой анестезии", – указала Кравцова.

Жена пограничника Ольга Керод подчеркнула, что украинские военные, которые находятся на "Азовстале", являются "примером верности нашему государству".

"Они терпят такое, что мы бы не смогли выдержать… Им болят те части тела, которых нет. У них заканчивается, а может, уже закончилось все: вода, еда, лекарства (их уже давно нет) и постепенно – жизнь. Мы умоляем вас помочь нам. Помочь, чтобы наши дети, которые сейчас с нами, встретились с нашими родителями, мужчинами, мамами, которые там... Мы не хотели этой войны... Спасибо за все, что вы делаете для нашего государства, его защитников, и молю, прошу – помогите спасти их", – подытожила Керод.

https://www.facebook.com/turksid.turciba/posts/757247242318980

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Там находятся бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. По состоянию на 10 мая на заводе оставались более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Россия отказалась, и тогда Украина предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

14 мая Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, находящихся на заводе "Азовсталь".

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