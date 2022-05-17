"Свет победит тьму". Боец полка "Азов" опубликовал фото с "Азовстали", на котором одного из защитников Мариуполя пронзает большой луч света

Казацкого называют глазами "Азова", поскольку именно он является автором фото раненых и искалеченных защитников Мариуполя Фото: kztsky / Instagram

На фото Казацкого мужчину в военной форме будто пронзает большой луч света, который пробивается через разрушенный потолок одного из помещений завода.

"16.05.22, "Азовсталь", – подписал фотографию автор.

"Свет победит тьму", "Весь смысл в одном фото, потому что там наш свет и будущее", "Все ангелы-хранители с вами", "Благодаря вам пишется история на наших глазах", – прокомментировали фото подписчики Казацкого.

Бойца называют глазами "Азова", написал 15 мая Украинский ветеранский фонд в Twitter.

“Орест” — це очі “Азовсталі”.

Сьогодні тред про нього * pic.twitter.com/oJiYbIdgmL — Український ветеранський фонд (@veteranfundua) May 15, 2022

Именно Казацкий является автором фотосессии с ранеными и искалеченными защитниками Мариуполя, которую 10 мая он опубликовал в своем Instagram.

"Мой самый болезненный фоторепортаж с "Азовстали", – подписал серию фотографий военнослужащий.

Его фото опубликовал также Тelegram-канал полка "Азов", подчеркнув, что "весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя, и действовать".

Впоследствии эти фотографии разлетелись по соцсетям и мировым и украинским СМИ.

Украинский ветеранский фонд также опубликовал в Twitter видео, на котором под звуки взрывов Казацкий поет песню Stefania участников "Евровидения 2022" от Украины – группы Kalush Orchestra.

А це Орест під вибухи виконує "Стефанію".

До мурах. pic.twitter.com/uCah9me82Z — Український ветеранський фонд (@veteranfundua) May 15, 2022

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