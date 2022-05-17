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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Свет победит тьму". Боец полка "Азов" опубликовал фото с "Азовстали", на котором одного из защитников Мариуполя пронзает большой луч света

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Казацкого называют глазами "Азова", поскольку именно он является автором фото раненых и искалеченных защитников Мариуполя
Казацкого называют глазами "Азова", поскольку именно он является автором фото раненых и искалеченных защитников Мариуполя
Фото: kztsky / Instagram

Боец полка "Азов" Дмитрий Казацкий с позывным Орест опубликовал 16 мая в Instgram символическую фотографию с "Азовстали" в Мариуполе Донецкой области, которая за считанные часы набрала десятки тысяч лайков и сотни восторженных комментариев.

На фото Казацкого мужчину в военной форме будто пронзает большой луч света, который пробивается через разрушенный потолок одного из помещений завода.

"16.05.22, "Азовсталь", – подписал фотографию автор.

"Свет победит тьму", "Весь смысл в одном фото, потому что там наш свет и будущее", "Все ангелы-хранители с вами", "Благодаря вам пишется история на наших глазах", – прокомментировали фото подписчики Казацкого.

Бойца называют глазами "Азова", написал 15 мая Украинский ветеранский фонд в Twitter.

Именно Казацкий является автором фотосессии с ранеными и искалеченными защитниками Мариуполя, которую 10 мая он опубликовал в своем Instagram.

"Мой самый болезненный фоторепортаж с "Азовстали", – подписал серию фотографий военнослужащий.

Его фото опубликовал также Тelegram-канал полка "Азов", подчеркнув, что "весь цивилизованный мир должен видеть условия, в которых находятся раненые, искалеченные защитники Мариуполя, и действовать".

Впоследствии эти фотографии разлетелись по соцсетям и мировым и украинским СМИ.

Украинский ветеранский фонд также опубликовал в Twitter видео, на котором под звуки взрывов Казацкий поет песню Stefania участников "Евровидения 2022" от Украины – группы Kalush Orchestra.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказали в Офисе президента.

Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Однако Россия отказывается от такой процедуры, рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. 

12 мая Верещук сообщила, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, война, военные, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, соцсети, война России против Украины, военнослужащий, фото
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