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16 мая, 2022
 
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"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео

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Боец "Азова": Поздравляем Kalush Orchestra с победой на "Евровидении" из самого сердца Мариуполя. Спасибо за поддержку!
Боец "Азова": Поздравляем Kalush Orchestra с победой на "Евровидении" из самого сердца Мариуполя. Спасибо за поддержку!
Фото: kztsky / Instagram

Боец украинского полка "Азов" Орест Козацкий исполнил песню Stefania, с которой группа Kalush Orchestra одержала победу на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022". Видео он опубликовал 15 мая на своей странице в Instagram.

Во время исполнения песни в ролике слышны звуки взрывов. 

"Поздравляем Kalush Orchestra с победой на "Евровидении" из самого сердца Мариуполя. Спасибо за поддержку!" – написал он.

"Ох, мурашки. Это больше, чем просто видео, больше, чем просто песня", – прокомментировала подписчица lena.magilda.

"Это сила. Но это и боль. Сердце разорвано и не собирается обратно", – написала seagella.

Контекст:

После выступления в финале "Евровидения 2022" солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк призвал спасти защитников Мариуполя Донецкой области, которые находятся на территории завода "Азовсталь".

Европейский вещательный союз считает, что обращения Kalush Orchestra и других участников конкурса "Евровидение 2022" поддержать Украину носят гуманитарный характер, поэтому дисквалификация Украине не грозит.

После выступления украинской группы в Google резко выросло число поисковых запросов пользователей по слову Azovstal.

14 мая 2022 года группа победила на "Евровидении 2022".

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Среди них, как писала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

21 апреля президент РФ Владимир Путин публично озвучивал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу отменить штурм промзоны "Азовстали", однако штурм продолжился.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с предприятия забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. 10 мая Верещук сообщила, что всего на заводе остаются более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещение в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину.

Однако Россия отказывается от такой процедуры, сообщила Верещук 11 мая. Украина, по ее словам, предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

12 мая Верещук сказала, что ведутся переговоры с РФ об эвакуации тяжелораненых украинских военнослужащих с "Азовстали" в обмен на пленных российских военнослужащих. Речь, по ее словам, о 60 тяжелораненых военных и медиках.

14 мая пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, находящихся на заводе "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области.

Теги: Россия, Евровидение, Украина, военные, Мариуполь, полк Азов, Азовсталь, военнослужащий, песня, Kalush Orchestra
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