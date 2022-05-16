"Мурашки", "Сердце разорвано. Сила и боль". Боец "Азова" под звуки взрывов спел песню Stefania. Видео

Боец "Азова": Поздравляем Kalush Orchestra с победой на "Евровидении" из самого сердца Мариуполя. Спасибо за поддержку! Фото: kztsky / Instagram

Во время исполнения песни в ролике слышны звуки взрывов.

"Поздравляем Kalush Orchestra с победой на "Евровидении" из самого сердца Мариуполя. Спасибо за поддержку!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орест (@kztsky)

"Ох, мурашки. Это больше, чем просто видео, больше, чем просто песня", – прокомментировала подписчица lena.magilda.

"Это сила. Но это и боль. Сердце разорвано и не собирается обратно", – написала seagella.